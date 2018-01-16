Официально представлен Индекс цен на масло камелии Xinhua-Changshan

Фото из открытых источников

ПЕКИН (BEIJING), 12 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Индекс цен на масло камелии Xinhua-Changshan, составляемый Китайской службой экономической информации (CEIS) при новостном агентстве «Синьхуа» совместно с руководством уезда Чаншань в провинции Чжэцзян, был официально представлен 6 января.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/627985/camellia_oil_price_index.jpg

«Этот индекс отражает изменения в факторах, влияющих на всю отраслевую цепочку производства масла камелии, что поможет повысить влиятельность и статус китайской отрасли в мире и позволит фермерам повысить доходность своей деятельности», - отметил Су Хуэйчжи (Su Huizhi), вице-президент CEIS.

В основу индекса положены отпускные цены чаншаньских компаний-производителей масла камелии. Показатель полностью отражает тенденции цен на сырье (сегмент «upstream»), масло (сегмент «midstream») и вторичные продукты (сегмент «downstream»). Индекс стартует с отметки 1 000 и начинает отсчёт с цен по состоянию на ноябрь 2015 года.

За период, прошедший с базовой начальной точки, показатель продемонстрировал стабильный годовой рост. В декабре 2017 года совокупный индекс цен повысился на 79,25 процентов по сравнению с базовым периодом. В то же время, индексы цен на сырьё, масло и вторичные продукты подскочили на 63,37, 72,68 и 183,72 процента соответственно.

По мнению Лью Чживэя (Liu Zhiwei), исполнительного заместителя генерального секретаря Подразделения древесных масел Китайской ассоциации лесной промышленности, Индекс цен на масло камелии Xinhua-Changshan играет решающую роль в распределении рыночных ресурсов, повышает эффективность функционирования рынка и стимулирует высококачественное развитие отрасли производства масла из семян camellia oleifera.

CEIS является стопроцентным дочерним предприятием новостного агентства «Синьхуа» и располагает пятью платформами национального уровня, включая Xinhua Finance, Xinhua Silkroad, Xinhua Credit, Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange (SHPGX) и Xinhua Think Tank. После состоявшейся в 2016 году реструктуризации CEIS представила ряд продуктов, обладающих масштабным влиянием.

Ссылки на визуальные приложения:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=304699

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Ли (Ms. Li), тел.: 86 10 63074558