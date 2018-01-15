Abc.es: Благоприятная возможность для Путина

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МАДРИД (MADRID), January 10, 2018/PRNewswire/ --Издание Abc.es опубликовало авторскую статью о предстоящих президентских выборах в России и некоторых политических деятелях, способных играть более заметные роли в будущем управлении страной.

(Фото: http://mma.prnewswire.com/media/627012/Putin.jpg )

Полная версия этой статьи, опубликованной 4 января, находится по этой ссылке: http://www.abc.es/opinion/abci-oportunidad-para-putin-201801041329_noticia.html

Автор статьи, Антонио Мартинс да Крус, как и большинство других экспертов и наблюдателей, не имеет весомых сомнений относительно личности предполагаемого победителя этих выборов, а предметом всеобщего интереса является фигура следующего премьер-министра. Да Крус заостряет внимание на трех возможных кандидатах: Дмитрий Рогозин ― заместитель Председателя Правительства России, отвечающий за оборонный сектор; Алексей Кудрин ― выдающийся политик либерального толка, занимавший должность министра финансов во времена президентского правления Путина и (до момента своей отставки в сентябре 2011 г.) Медведева; и Денис Мантуров ― действующий министр промышленности и торговли Российской Федерации.

Новому премьеру необходимо обладать качествами посредника, способного эффективно работать в условиях нынешних хрупких отношений между Россией и Западом и вернуть их в прежнее русло. По мнению автора, все три упомянутых кандидата в разной степени приемлемы для Запада и либеральной российской оппозиции, а также имеют репутацию профессионалов. Наиболее вероятным кандидатом из этой тройки Да Крус считает Рогозина, а Кудрин и Мантуров имеют все шансы быть назначенными на должности его заместителей в новом правительстве.

Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/627012/Putin.jpg

Source:

Abc.es

Контактная информация: António Martins Da Cruz (Антонио Мартинс Да Крус), ABC Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena street no. 7; эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; тел.: +34-902 334 556