Линейка телевизоров Hisense 2018 года делает акцент на доступной роскоши с передовыми показателями качества изображения, расширенными смарт-функциями и революционным безрамочным дизайном

ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 10 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Мировой технологический лидер, компания Hisense, сегодня представила линейку телевизоров 2018 года, включающую революционные новинки - 100" Hisense 4K Ultra HD Smart Laser TV, 1000-зональный U9 ULED TV и безрамочный U7 ULED TV. С наступлением 2018 года Hisense продолжает трансформировать традиционный формат просмотра телевизора с помощью премиальных технологий ULED, Quantum Dot, Dolby Vision™ HDR и локального затемнения, а также инновационной, простой в использовании платформы Hisense Smart TV с новыми возможностями голосового управления.
Hisense изменяет привычный мир телевизионной техники своей неизменной приверженностью к сверхсовременным технологиям, увеличенным размерам экранов и высококлассному дизайну. «Высочайшее качество изображения и аудио, беспроблемный доступ к контенту, эстетичный дизайн остаются приоритетами потребителей в этом году, и мы выставили планку на чрезвычайно высокой отметке, - отметил Джерри Лью (Jerry Liu), главный исполнительный директор Hisense Americas. - 2017-й стал очередным рекордным годом для нашей компании, и мы твёрдо намерены продолжить этот триумфальный путь нашей потрясающей линейкой роскошных инноваций, включая поистине революционный продукт 4K Ultra HD Smart Laser TV».
Будущее за беспанельными устройствами
В четвёртом квартале 2017 года компания Hisense представила свой уникальный лазерный телевизор Hisense 4K Ultra HD Smart Laser TV на рынке США - продукт, символизирующий будущее премиального сектора крупноформатных систем домашних развлечений. Воспроизводя 3 000 люменов (в стандартном режиме) потрясающих изображений формата 4K на экране Ambient Light Rejection, Hisense 4K Laser TV иначе как фантастическим назвать нельзя. Телевизор оснащён встроенной аудиосистемой Harman/Kardon® с четырьмя динамиками и беспроводным сабвуфером, что обеспечивает заполняющий аудиоэффект, сравнимый с просмотром фильма в кинотеатре. Получив массу восторженных отзывов после выпуска на рынок, 4K Ultra HD Smart Laser TV в ближайшие годы будет ключевым продуктом для Hisense.
Тысяча зон фоновой подсветки
Сочетая в себе технологии ULED, Quantum Dot, Dolby Vision HDR и HDR-10, «флагман» Hisense в 2018 году - телевизор U9 ULED TV, - обеспечивает захватывающее дух качество изображения с более чем 1000 зон фоновой подсветки и пиковой яркостью на уровне свыше 2 200 нит (в стандартном режиме). Модель также оснащена встроенным интерфейсом Android TV с Google-помощником и разнообразными приложениями для настройки персональных предпочтений в развлекательной сфере.
Технология Hisense ULED, защищённая более чем 20 патентами, обеспечивает повышение яркости в три раза по сравнению с OLED, а также оптимизированные показатели динамического диапазона, восприятия черного и белого, цветопередачи, яркости, контраста и плавности движений.
Bezel-Less is More
Модель Hisense U7 ULED TV можно по праву назвать синонимом премиального качества изображения и элегантного дизайна. Сочетая ULED, сверхширокую цветовую палитру, Dolby Vision HDR и технологию HDR-10 с тонким безрамочным дизайном, телевизор Hisense U7 ULED TV представляет собой устройство «всё-в-одном». Модель оснащена встроенным интерфейсом Android TV с Google-помощником и множеством приложений для персонализации развлечений. Нажимайте клавиши воспроизведения, паузы, регулируйте уровень громкости - и все это даже не поднимая пальца.
Поднимая качество изображения на новый уровень, Hisense U7 ULED TV приносит сверхширокую цветовую палитру и технологию HDR-10, привычные для устройств класса 50'', в категорию телевизоров класса 86''.
Hisense 100" 4K Ultra HD Smart Laser TV
Разрешение 4K Ultra HD
3 000 люменов (в стандартном режиме) оптимальной яркости
Встроенная аудиосистема Harman/Kardon® с отдельным беспроводным сабвуфером (общей мощностью 110 Вт)
Экран 100" Ambient Light Rejection (блокирующий боковое засвечивание)
Цифровой микрозеркальный чип (DMD) Texas Instruments DLP® 4K UHD
Встроенный ТВ-тюнер
Платформа Hisense Smart TV
20 000-часовой источник света (в стандартных условиях эксплуатации)
Hisense U9 ULED TV
Разрешение 4K Ultra HD
Сверхширокая цветовая палитра Quantum Dot
Dolby Vision HDR и HDR-10
Более 1 000 зон фоновой подсветки
Технология матричного локального затемнения
Motion Rate 480
Bluetooth™ Audio
Android TV с голосовым управлением
Совместимость с Google-помощником
Совместимость с Amazon Alexa (в США, Германии и Великобритании)
Модель доступна в классе 75"
Hisense U7 ULED TV
Разрешение 4K Ultra HD
Dolby Vision HDR и HDR-10
Широкая цветовая палитра
Локальное затемнение
Motion Rate 240 для класса 55" и 480 для класса 65"
Bluetooth™ Audio
Android TV с голосовым управлением
Совместимость с Google-помощником
Совместимость с Amazon Alexa (в США, Германии и Великобритании)
Тонкий безрамочный дизайн
Модель доступна в классах 65" и 55''
Фото - http://mma.prnewswire.com/media/626930/Hisense.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кэти Ван (Katie Wang), +86-0532-80878341, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
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