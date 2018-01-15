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Mohawk Industries, Inc. приглашает всех желающих принять участие в Интернет-конференции по итогам четвёртого квартала 2017 года

Воскресенье, 14 Января 2018 15:11
Mohawk Industries, Inc. приглашает всех желающих принять участие в Интернет-конференции по итогам четвёртого квартала 2017 года Фото из открытых источников

КАЛХУН (CALHOUN), штат Джорджия, 10 января 2018 г. /PRNewswire/ -- В связи с обнародованием отчета о прибылях компании Mohawk Industries, Inc. (код NYSE: MHK) за четвертый квартал 2017 года, запланированным на четверг, 8 февраля 2018 г., компания приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в телеконференции, прямая трансляция которой состоится в сети Интернет в пятницу, 9 февраля 2018 г. в 11:00 по стандартному восточному времени.

Что:         

Телеконференция по вопросам отчета о прибылях компании Mohawk Industries, Inc. за 4-й квартал 2017 г.

Когда: 

9 февраля 2018 г.

 

11:00 по стандартному восточному времени

Где:     

www.mohawkind.com

 

Избранная информация для инвесторов       

Как:     

Прямая трансляция через Интернет – участникам необходимо войти в систему по указанному выше адресу или

 

Телефонная конференция в прямом эфире:  

Звонить 1-800-603-9255 (США/Канада)

 

 

Звонить 1-706-634-2294 (для звонков из-за рубежа)

 

 

Звонить 1-253-237-1879 (для звонков из-за рубежа)

 

 

ID конференции: 1786655             

Mohawk Industries – ведущий мировой производитель напольных покрытий, создающий продукты для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них - American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, России и США.

 

Для лиц, не имеющих возможности принять участие в конференции в назначенное время, на веб-сайте, посвященном взаимоотношениям с инвесторами Mohawk Industries, Inc., до пятницы, 9 марта 2018 г. будет доступна запись этого мероприятия.  Кроме того, телеконференцию в записи можно будет также прослушать до пятницы, 9 марта 2018 г., по номерам 1-855-859-2056 (США/Канада) или 1-404-537-3406 (международные/местные звонки). Для этого необходимо будет ввести ID конференции – 1786655.

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Mohawk Industries, Фрэнк Х. Бойкин (Frank H. Boykin), главный финансовый директор, 706-624-2695

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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