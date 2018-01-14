Brilliance Auto и Renault будут совместно осваивать международные рынки в регионе инициативы «Пояс и путь»

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ШЭНЬЯН (SHENYANG), Китай, 10 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Китайская компания Brilliance Auto Group и Renault Group недавно заключили соглашение о создании совместного предприятия Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. для производства малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) под торговыми марками Jinbei, Renault и Huasong. Партнёры планируют к 2022 году достичь целевого показателя продаж таких авто на уровне 150 000 единиц в год.

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Компании Brilliance Auto Group понадобился всего год для успешного заключения партнёрского соглашения с Renault Group и создания новой модели сотрудничества. Впервые в новейшей истории китайской автоиндустрии одно совместное предприятие будет проектировать и производить автомобили как под китайским, так и под зарубежным брендом, обеспечивая тем самым первоклассную платформу для развития отрасли коммерческого автотранспорта.

Как отметил глава правления Brilliance Auto Group Ци Юйминь (Qi Yumin), раньше подобные совместные предприятия работали исключительно под иностранными торговыми марками, а их китайские стороны могли лишь использовать получаемую прибыль для развития собственных брендов. В данном случае, благодаря совместному предприятию, сразу три торговых марки - китайские Jinbei и Huasong, а также французский Renault, - получат возможность развиваться бок о бок, что создаст условия для быстрого прогресса автомобильных марок Поднебесной.

Следует отметить, что сотрудничество между Brilliance и Renault позволит объединить современные технологии и компетенцию обеих сторон, и обе компании предоставят свои продукты и разработки совместному предприятию. Brilliance сможет воспользоваться полными преимуществами платформ, технологий и передовых управленческих концепций Renault для последующего преобразования и модернизации собственной деятельности. Это добавит веса присутствию китайского бренда на зарубежных рынках, которые он активно осваивает на протяжении вот уже многих лет.

Как известно, Brilliance входит в число первых китайских автопроизводителей, принявших на вооружение стратегию завоевания зарубежных рынков. На сегодняшний день зарубежная дистрибьюторская сеть компании охватывает свыше 100 стран Африки, Центральной и Южной Америки и Азиатско-тихоокеанского региона, а общее число дилеров бренда почти достигло 400. Предпринимая продуманные и активные меры по реализации инициативы «Пояс и путь», Brilliance Auto стремится примерять более рациональную стратегию будущего завоевания зарубежных рынков собственными брендами.

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