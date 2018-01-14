Воскресенье 14 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Chemetall® - новый международный бренд инновационных технологий поверхностной обработки BASF

Chemetall® - новый международный бренд инновационных технологий поверхностной обработки BASF

Суббота, 13 Января 2018 23:33
Chemetall® - новый международный бренд инновационных технологий поверхностной обработки BASF Фото из открытых источников

ФРАНКФУРТ (FRANKFURT), Германия, 10 января 2018 г. /PRNewswire/ -- С момента, как подразделение BASF Coatings приобрело ведущего международного поставщика средств поверхностной обработки Chemetall, прошло немногим больше года. Располагая высокой репутацией в отрасли как производитель высококачественных продуктов и решений, Сhemetall продолжит свою деятельность в качестве бренда структурного филиала средств поверхностной обработки в составе подразделения BASF Coatings. Обновлённый имидж бренда Chemetall был официально представлен в ходе праздничных мероприятий, проходивших в штаб-квартире компании в немецком Франкфурте, а также в филиалах по всему миру. Мартин Юнг (Martin Jung), старший вице-президент по вопросам продуктов для поверхностной обработки подразделения BASF Coatings, признавая значимость этого события, отметил: «Один плюс один - это больше, чем два! Обновлённый имидж нашего бренда отражает впечатляющие «ноу-хау» BASF в сфере применения химической продукции и покрытий, а также передовой опыт Chemetall в вопросах прикладной обработки поверхностей. Вместе эти компании смогут предоставлять клиентам поистине беспрецедентную компетенцию».

 

BASF является признанным мировым лидером инноваций. Chemetall обладает многолетней репутацией поставщика высокопроизводительных продуктов и индивидуальных решений. Сочетание опыта и инновационного потенциала двух лидеров рынка позволит ускорить процесс новаторской деятельности и принесёт им дополнительный успех среди клиентов.

 

Джулия Мюррей (Julia Murray) из департамента глобальных маркетинговых коммуникаций филиала продуктов для поверхностной обработки прокомментировала:  «Бренд Chemetall является признанным технологическим лидером, и мы по-настоящему гордимся нашим клиентоориентированным подходом как в региональном, так и в глобальном масштабе. Являясь частью подразделения BASF Coatings открывает возможности для извлечения дополнительных клиентских преимуществ из нашего совместного опыта и стремления к непрерывным инновациям. Мы планируем предоставлять нашим клиентам расширенный доступ к передовым технологиям, системам и решениям в пределах ценностной цепочки - с неизменной целью повышения эффективности и выгоды для наших пользователей».

 

Под брендом Сhemetall компания BASF разрабатывает и производит индивидуальные технологические и системные решения для прикладной обработки поверхностей. Продукты этой торговой марки защищают металлы от коррозии, способствуют формовке и машинной обработке, обеспечивают оптимальную подготовку деталей к последующей покраске и гарантируют надлежащую адгезию лакокрасочных покрытий. Эти средства используются в широком спектре отраслей и конечных рынков сбыта - включая автомобильную, аэрокосмическую промышленность и различные сегменты металлообработки.

 

О подразделении BASF Coatings

Подразделение Coatings компании BASF является мировым экспертов в сфере разработки, производства и сбыта инновационных и экологически устойчивых покрытий для автомобильных ОЕМ и повторной отделки, а также декоративных красок.  Мы создаём современные высокопроизводительные решения, способные удовлетворить потребности наших мировых партнёров в аспектах эксплуатационной технологичности, дизайна и новых сфер применения. BASF использует навыки, знания и ресурсы междисплинарных команд специалистов на благо клиентов, располагая обширной сетью центров совместной работы в Европе, Северной и Южной Америке и Азиатско-тихоокеанском регионе. В 2016 году объём продаж продукции подразделения Coatings составил около 3,2 млрд. евро.

 

В том же году компания BASF приобрела Chemetall - ведущего мирового поставщика средств прикладной поверхностной обработки металлов, пластиков и стекла в широком спектре отраслей и рынков сбыта. В результате подобного расширения портфеля предложений BASF получает возможность предоставлять более комплексный ассортимент покрытий.

 

Решения за гранью воображения – покрытия от BASF. Для получения дополнительной информации о подразделении Coatings компании BASF и его продуктах посетите веб-сайт www.basf-coatings.com.

 

О компании BASF

Специалисты BASF создают химические решения для экологически устойчивого будущего. Мы объединяем экономический успех с защитой окружающей среды и социальной ответственностью. Штат из 114 000 сотрудников BASF Group вносит вклад в успех наших клиентов из практически всех секторов промышленности во всех странах мира. Портфель наших продуктов разделён на пять категорий: химикаты, технологические продукты, функциональные материалы и решения, решения для сельского хозяйства, продукты для нефтегазовой промышленности. В 2016 году объём продаж продукции BASF составил около 58 млрд. евро. Акции BASF котируются на фондовых рынках во Франкфурте (BAS), Лондоне (BFA) и Цюрихе (BAS). Больше информации - на веб-сайте www.basf.com.

 

Логотип - http://mma.prnewswire.com/media/626792/Chemetall_BASF_Logo.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Йорг Зумкли (Jörg Zumkley), тел.: +49 2501 14-3453, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Джулия Мюррей (Julia Murray), тел.: +908-508-2107, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
В Вашингтоне признали ядерное преимущество России В Вашингтоне признали ядерное преимущество России Россия имеет преимущества перед США в производстве ядерного оружия, сообщается в проекте американской ядерной доктрины, отрывки из которой публикует The Huffington Post. В документе отмечается, что превосходство Москвы заключается в…
ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ Центризбирком РФ в ночь на субботу, 13 января, завершил прием документов от выдвинутых партиями кандидатов на выборах президента страны. На этом закончился этап выдвижения на высший государственный пост в РФ,…
Второй расчет ЗРК С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму Второй расчет ЗРК С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" заступили на дежурство по противовоздушной обороне на мысе Фиолент под Севастополем. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил…

Читайте также
Как выявить человека с плохой энергетикой в своем окружении. Советы известного экстрасенса Рафаэля Заманова Как выявить человека с плохой энергетикой в своем окружении. Советы известного экстрасенса Рафаэля Заманова Каждый из нас старается окружать себя приятными и хорошими, с нашей точки зрения, людьми. Но получается это далеко не всегда. В окружении могут появляться люди с «черной» энергетикой, энергетические вампиры,…
Учёные раскрыли секрет вечной молодости Учёные раскрыли секрет вечной молодости Ключ к вечной молодости является гораздо более простым, чем предполагается — заявляют ученые из Соединенных Штатов Америки, по словам которых, желающим обрести ту самую вечную молодость необходимо сконцентрироваться на здоровье…
Ученые: Нарциссы любят других нарциссов Ученые: Нарциссы любят других нарциссов Нарциссические люди используют социальные медиа для продвижения себя. Но как они относятся к таким же нарциссам, которые делают то же самое? Новое исследование, опубликованное в научном журнале Computers in Human…
Из-за новогодних застолий каждый год умирают 18 тыс россиян Из-за новогодних застолий каждый год умирают 18 тыс россиян Январь — месяц, на протяжении которого в Российской Федерации фиксируется значительно больше смертей, чем обычно. Причина, по которой в течение каждого января на тот свет отправляются на восемнадцать тысяч россиян…
Фото
Самые азартные страны в мире Самые азартные страны в мире

В мире очень много азартных людей, однако, в разных странах страсть к азартным играм разная, да и лю...

Видео

 

В Сети появилось видео с украинскими кораблями в Крыму

Опрос

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?

 

Анекдот дня

Если бы у моего калькулятора была история, мне бы за нее было бы стыдно больше, чем за историю браузера.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.