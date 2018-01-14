Chemetall® - новый международный бренд инновационных технологий поверхностной обработки BASF

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ФРАНКФУРТ (FRANKFURT), Германия, 10 января 2018 г. /PRNewswire/ -- С момента, как подразделение BASF Coatings приобрело ведущего международного поставщика средств поверхностной обработки Chemetall, прошло немногим больше года. Располагая высокой репутацией в отрасли как производитель высококачественных продуктов и решений, Сhemetall продолжит свою деятельность в качестве бренда структурного филиала средств поверхностной обработки в составе подразделения BASF Coatings. Обновлённый имидж бренда Chemetall был официально представлен в ходе праздничных мероприятий, проходивших в штаб-квартире компании в немецком Франкфурте, а также в филиалах по всему миру. Мартин Юнг (Martin Jung), старший вице-президент по вопросам продуктов для поверхностной обработки подразделения BASF Coatings, признавая значимость этого события, отметил: «Один плюс один - это больше, чем два! Обновлённый имидж нашего бренда отражает впечатляющие «ноу-хау» BASF в сфере применения химической продукции и покрытий, а также передовой опыт Chemetall в вопросах прикладной обработки поверхностей. Вместе эти компании смогут предоставлять клиентам поистине беспрецедентную компетенцию».

BASF является признанным мировым лидером инноваций. Chemetall обладает многолетней репутацией поставщика высокопроизводительных продуктов и индивидуальных решений. Сочетание опыта и инновационного потенциала двух лидеров рынка позволит ускорить процесс новаторской деятельности и принесёт им дополнительный успех среди клиентов.

Джулия Мюррей (Julia Murray) из департамента глобальных маркетинговых коммуникаций филиала продуктов для поверхностной обработки прокомментировала: «Бренд Chemetall является признанным технологическим лидером, и мы по-настоящему гордимся нашим клиентоориентированным подходом как в региональном, так и в глобальном масштабе. Являясь частью подразделения BASF Coatings открывает возможности для извлечения дополнительных клиентских преимуществ из нашего совместного опыта и стремления к непрерывным инновациям. Мы планируем предоставлять нашим клиентам расширенный доступ к передовым технологиям, системам и решениям в пределах ценностной цепочки - с неизменной целью повышения эффективности и выгоды для наших пользователей».

Под брендом Сhemetall компания BASF разрабатывает и производит индивидуальные технологические и системные решения для прикладной обработки поверхностей. Продукты этой торговой марки защищают металлы от коррозии, способствуют формовке и машинной обработке, обеспечивают оптимальную подготовку деталей к последующей покраске и гарантируют надлежащую адгезию лакокрасочных покрытий. Эти средства используются в широком спектре отраслей и конечных рынков сбыта - включая автомобильную, аэрокосмическую промышленность и различные сегменты металлообработки.

О подразделении BASF Coatings

Подразделение Coatings компании BASF является мировым экспертов в сфере разработки, производства и сбыта инновационных и экологически устойчивых покрытий для автомобильных ОЕМ и повторной отделки, а также декоративных красок. Мы создаём современные высокопроизводительные решения, способные удовлетворить потребности наших мировых партнёров в аспектах эксплуатационной технологичности, дизайна и новых сфер применения. BASF использует навыки, знания и ресурсы междисплинарных команд специалистов на благо клиентов, располагая обширной сетью центров совместной работы в Европе, Северной и Южной Америке и Азиатско-тихоокеанском регионе. В 2016 году объём продаж продукции подразделения Coatings составил около 3,2 млрд. евро.

В том же году компания BASF приобрела Chemetall - ведущего мирового поставщика средств прикладной поверхностной обработки металлов, пластиков и стекла в широком спектре отраслей и рынков сбыта. В результате подобного расширения портфеля предложений BASF получает возможность предоставлять более комплексный ассортимент покрытий.

Решения за гранью воображения – покрытия от BASF. Для получения дополнительной информации о подразделении Coatings компании BASF и его продуктах посетите веб-сайт www.basf-coatings.com.

О компании BASF

Специалисты BASF создают химические решения для экологически устойчивого будущего. Мы объединяем экономический успех с защитой окружающей среды и социальной ответственностью. Штат из 114 000 сотрудников BASF Group вносит вклад в успех наших клиентов из практически всех секторов промышленности во всех странах мира. Портфель наших продуктов разделён на пять категорий: химикаты, технологические продукты, функциональные материалы и решения, решения для сельского хозяйства, продукты для нефтегазовой промышленности. В 2016 году объём продаж продукции BASF составил около 58 млрд. евро. Акции BASF котируются на фондовых рынках во Франкфурте (BAS), Лондоне (BFA) и Цюрихе (BAS). Больше информации - на веб-сайте www.basf.com.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Йорг Зумкли (Jörg Zumkley), тел.: +49 2501 14-3453, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Джулия Мюррей (Julia Murray), тел.: +908-508-2107, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.