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MediaTek предоставляет современные беспроводные решения для смарт-устройств в сегодняшних «умных домах»

Суббота, 13 Января 2018 22:24
MediaTek предоставляет современные беспроводные решения для смарт-устройств в сегодняшних «умных домах» Фото из открытых источников

ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 9 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания MediaTek, мировой лидер в сфере полупроводников, сегодня сообщила, что ведущие международные бренды ASUS, D-Link и другие будут использовать чипсеты MediaTek в процессе разработки современных технологий гигабитной связи Wi-Fi для роутеров премиум-класса и полноценных систем «умный дом». Новые устройства будут обеспечивать защищённое, высокопроизводительное покрытие сетью по всей площади дома для разнообразных подключённых устройств - ПК, смартфонов, телевизоров, систем «умный дом» на базе технологий ИИ - например, умных динамиков с голосовым запуском. Обширный портфель сетевых систем-на-кристаллах (СнК) от MediaTek предоставляет лучшие в своём классе свойства и характеристики, включая поддержку интеллектуальных технологий ячеистых сетей Wi-Fi, расширенные опции безопасности и простая настройка посредством Bluetooth 5.0.

 

«На фоне стремительного роста числа умных устройств потребители отдают выбор в пользу гигабитных сетевых Wi-Fi-устройств для обеспечения скорости и пропускной способности, необходимой для их «умных домов», - пояснил Дэн Тэнлун (Tenlong Deng), генеральный директор подразделения беспроводных устройств ASUS. -  Наши новые смарт-роутеры на базе универсальных чипсетов MediaTek позволяют нашим клиентам быстро настраивать и использовать сверхскоростной гигабитный Wi-Fi с защищённым покрытием в любой точке дома».

 

В линейку интегрированных Wi-Fi-чипсетов MediaTek входят MT7615, MT7621 и новейшая сетевая СнК - МТ7622. Первая в мире СнК 4x4 802.11n и Bluetooth 5.0 характеризуется специальным ускорителем Wi-Fi сети. МТ7622 обеспечивает производителям максимальную гибкость создания премиальных сетевых устройств. Система сохраняет высокую производительность даже при одновременной работе нескольких пользователей и отличается расширенными опциями безопасности, интеллектуальным качеством услуг (QoS) для управления средствами потоковой трансляции и оконечными устройствами, смарт-роумингом, динамическим управлением диапазоном и простой настройкой через Bluetooth.

 

«Наши клиенты хотят безупречного сетевого взаимодействия для всех своих устройств в процессе потоковой трансляции фильмов, игры или просмотра веб-страниц, - отметила Энни Вэй (Anny Wei), главный исполнительный директор и президент D-Link. -  Набор микросхем MT7622 от MediaTek позволяет нашим высокопроизводительным роутерам AC4300 максимально повышать скорость одновременного подключения многочисленных устройств в масштабах всех дома».

 

«Сетевые технологии MediaTek являются краеугольным камнем экосистемы «умный дом», предоставляющими гибкие, высокоэффективные чипсеты для маршрутизаторов и повторителей, домашних сетей Wi-Fi и автоматизационных шлюзов для сетевых систем, - добавил Алан Хсю (Alan Hsu), генеральный директор подразделения устройств «умный дом» компании MediaTek. -  Наши высокопроизводительные роутеры позволяют ОЕМ-компаниям и производителям устройств разрабатывать инновационные продукты для домашних сетей на базе ИИ с расширенными опциями безопасности и возможностями простой установки посредством Bluetooth 5.0 для обеспечения голосового управления».

 

Обширный портфель наборов микросхем Wi-Fi от MediaTek обеспечивает более 50 процентов интеллектуальных устройств для систем «умный дом» по всему миру. Являясь лидером в пяти рыночных сегментах, включая сетевые устройства и системы «умный дом», MediaTek помогает брендам по всему миру успешно ориентироваться в переменчивом ландшафте электронной отрасли и создавать умные устройства, облегчающие жизнь потребителям.

 

О компании MediaTek Inc.

Компания MediaTek Incorporated (код TWSE: 2454) - международный разработчик полупроводников, ежегодно обеспечивающий функционирование 1,5 млрд. устройств с сетевыми возможностями. Мы являемся лидерами рынка в разработке инновационных систем-на-кристаллах (СнК) для мобильных устройств, домашних развлекательных систем, сетевых и IoT-продуктов. Стремление к инновациям обеспечило компании статус пионера рынка сразу в нескольких ключевых технологических сферах, включая энергоэффективные мобильные технологии и современные мультимедийные решения для широкого спектре продуктов - смартфонов, планшетов, цифровых телевизоров, ОТТ-приставок, носимой электроники и автомобильных устройств. MediaTek вдохновляет и предоставляет людям возможность расширить свои горизонты и с лёгкостью достигать своих целей посредством умных технологий. Мы называем эту концепцию «Everyday Genius» и именно она лежит в основе всего, что мы делаем. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.mediatek.com.

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пресс-офис MediaTek: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Кевин Китинг (Kevin Keating), MediaTek, +1- 206-321-7295; Джоуи Ли (Joey Lee), MediaTek +886 3-567-0766 # 31602

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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