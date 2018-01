Stream TV и BOE объединяют усилия для вывода технологий 3D «без очков» на глобальный рынок

Фото из открытых источников

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (PHILADELPHIA), 10 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компании Stream TV Networks, Inc. и BOE Technology Group Co., Ltd. рады сообщить о начале сотрудничества, в рамках которого партнёры планируют объединить панели BOE с высокой разрешающей способностью и титулованную технологию Glasses-Free 3D от Stream TV (@UltraD3). Этот проект, охватывающий панели самых разных размеров - от мобильных телефонов и мониторов ПК до крупноформатных телевизоров, - обеспечит возможность разработки устройств в масштабах всей отрасли потребительской электроники.

«Телевизоры и мониторы 4K уходят в прошлое с появлением панелей 8K, - заявил Матху Раджан (Mathu Rajan), главный исполнительный директор Stream TV. - Использование панелей с высокой разрешающей способностью от партнёров вроде ВОЕ позволяет нам закрепиться на глобальном рынке». #8K #8KTV

Решение Stream TV Ultra-D, считающееся лучшей в мире технологией 3D «без очков», разработано на базе современной оптики и мощных алгоритмов отрисовки символов для обеспечения угла просмотра в 140 градусов, гарантирующего всем зрителям в комнате яркое, чёткое, динамичное и регулируемое 3D-изображение без необходимости в специальных очках.

«Человеческий глаз не видит разницы между 4K и 8K на плоских панелях 2D, - добавил Раджан. - Без применения третьей плоскости все эти пиксели оказываются совершенно бесполезными. Мы же используем дополнительные пиксели для яркости и глубины изображения с эффектом погружения, что создаёт настоящую ценность для производителей устройств и их клиентов».

Первым результатом сотрудничества между Stream TV и BOE является дисплей 8K Lite Glasses-Free Ultra-3D, испытать возможности которого можно будет только по предварительной записи на стенде Stream TV на выставке Consumer Electronics Show (@CES #CES2018) в Las Vegas Convention Center (центральный зал, стенд №10939). Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

О КОМПАНИИ STREAM TV NETWORKS, INC:

Stream TV - технологическая компания со штаб-квартирой в Филадельфии. Созданная ею революционная технология Ultra-D является единственным запатентованным решением для просмотра 3D-изображений без специальных очков. Технология обеспечивает потрясающее качество изображения и возможность преобразования контента из любого источника 2D или 3D. www.Ultra-D.com

О компании BOE:

BOE является пионером в инновационных разработках технологий TFT-LCD. Деятельность компании направлена на ускорение процесса создания новых устройств визуализации, включая гибкие дисплеи, а также системы дополненной и виртуальной реальности. BOE стремится создавать лёгкие, тонкие, энергосберегающие и экологичные продукты с точной цветопередачей, высокой разрешающей способностью и широким углом обзора. Компания работает над непрерывной оптимизацией визуальных характеристик дисплеев мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, мониторов, телевизоров и других устройств. http://www.boe.com/en/index/pei.html

