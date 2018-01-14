Воскресенье 14 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Stream TV и BOE объединяют усилия для вывода технологий 3D «без очков» на глобальный рынок

Stream TV и BOE объединяют усилия для вывода технологий 3D «без очков» на глобальный рынок

Суббота, 13 Января 2018 21:10
Stream TV и BOE объединяют усилия для вывода технологий 3D «без очков» на глобальный рынок Фото из открытых источников

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (PHILADELPHIA), 10 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компании Stream TV Networks, Inc. и BOE Technology Group Co., Ltd. рады сообщить о начале сотрудничества, в рамках которого партнёры планируют объединить панели BOE с высокой разрешающей способностью и титулованную технологию Glasses-Free 3D от Stream TV (@UltraD3). Этот проект, охватывающий панели самых разных размеров - от мобильных телефонов и мониторов ПК до крупноформатных телевизоров, - обеспечит возможность разработки устройств в масштабах всей отрасли потребительской электроники.

 

«Телевизоры и мониторы 4K уходят в прошлое с появлением панелей 8K, - заявил Матху Раджан (Mathu Rajan), главный исполнительный директор Stream TV. - Использование панелей с высокой разрешающей способностью от партнёров вроде ВОЕ позволяет нам закрепиться на глобальном рынке».  #8K #8KTV

 

Решение Stream TV Ultra-D, считающееся лучшей в мире технологией 3D «без очков», разработано на базе современной оптики и мощных алгоритмов отрисовки символов для обеспечения угла просмотра в 140 градусов, гарантирующего всем зрителям в комнате яркое, чёткое, динамичное и регулируемое 3D-изображение без необходимости в специальных очках.

 

«Человеческий глаз не видит разницы между 4K и 8K на плоских панелях 2D, - добавил Раджан. - Без применения третьей плоскости все эти пиксели оказываются совершенно бесполезными. Мы же используем дополнительные пиксели для яркости и глубины изображения с эффектом погружения, что создаёт настоящую ценность для производителей устройств и их клиентов».

 

Первым результатом сотрудничества между Stream TV и BOE является дисплей 8K Lite Glasses-Free Ultra-3D, испытать возможности которого можно будет только по предварительной записи на стенде Stream TV на выставке Consumer Electronics Show (@CES #CES2018) в Las Vegas Convention Center (центральный зал, стенд №10939). Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

О КОМПАНИИ STREAM TV NETWORKS, INC:

Stream TV - технологическая компания со штаб-квартирой в Филадельфии. Созданная ею революционная технология Ultra-D является единственным запатентованным решением для просмотра 3D-изображений без специальных очков. Технология обеспечивает потрясающее качество изображения и возможность преобразования контента из любого источника 2D или 3D. www.Ultra-D.com

 

О компании BOE:

BOE является пионером в инновационных разработках технологий TFT-LCD. Деятельность компании направлена на ускорение процесса создания новых устройств визуализации, включая гибкие дисплеи, а также системы дополненной и виртуальной реальности. BOE стремится создавать лёгкие, тонкие, энергосберегающие и экологичные продукты с точной цветопередачей, высокой разрешающей способностью и широким углом обзора. Компания работает над непрерывной оптимизацией визуальных характеристик дисплеев мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, мониторов, телевизоров и других устройств. http://www.boe.com/en/index/pei.html

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/626823/Stream_TV_Networks.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактная информация Stream TV для представителей СМИ: Крис Элленберг (Kris Ellenberg), моб. тел. +1 (310) 430-1772, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
В Вашингтоне признали ядерное преимущество России В Вашингтоне признали ядерное преимущество России Россия имеет преимущества перед США в производстве ядерного оружия, сообщается в проекте американской ядерной доктрины, отрывки из которой публикует The Huffington Post. В документе отмечается, что превосходство Москвы заключается в…
ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ Центризбирком РФ в ночь на субботу, 13 января, завершил прием документов от выдвинутых партиями кандидатов на выборах президента страны. На этом закончился этап выдвижения на высший государственный пост в РФ,…
Второй расчет ЗРК С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму Второй расчет ЗРК С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" заступили на дежурство по противовоздушной обороне на мысе Фиолент под Севастополем. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил…

Читайте также
Как выявить человека с плохой энергетикой в своем окружении. Советы известного экстрасенса Рафаэля Заманова Как выявить человека с плохой энергетикой в своем окружении. Советы известного экстрасенса Рафаэля Заманова Каждый из нас старается окружать себя приятными и хорошими, с нашей точки зрения, людьми. Но получается это далеко не всегда. В окружении могут появляться люди с «черной» энергетикой, энергетические вампиры,…
Учёные раскрыли секрет вечной молодости Учёные раскрыли секрет вечной молодости Ключ к вечной молодости является гораздо более простым, чем предполагается — заявляют ученые из Соединенных Штатов Америки, по словам которых, желающим обрести ту самую вечную молодость необходимо сконцентрироваться на здоровье…
Ученые: Нарциссы любят других нарциссов Ученые: Нарциссы любят других нарциссов Нарциссические люди используют социальные медиа для продвижения себя. Но как они относятся к таким же нарциссам, которые делают то же самое? Новое исследование, опубликованное в научном журнале Computers in Human…
Из-за новогодних застолий каждый год умирают 18 тыс россиян Из-за новогодних застолий каждый год умирают 18 тыс россиян Январь — месяц, на протяжении которого в Российской Федерации фиксируется значительно больше смертей, чем обычно. Причина, по которой в течение каждого января на тот свет отправляются на восемнадцать тысяч россиян…
Фото
Самые азартные страны в мире Самые азартные страны в мире

В мире очень много азартных людей, однако, в разных странах страсть к азартным играм разная, да и лю...

Видео

 

В Сети появилось видео с украинскими кораблями в Крыму

Опрос

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?

 

Анекдот дня

Если бы у моего калькулятора была история, мне бы за нее было бы стыдно больше, чем за историю браузера.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.