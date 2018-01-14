Рекордно высокий экспорт природного газа из Польши (PGNiG) в Украину

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ВАРШАВА, Польша, January 9, 2018/PRNewswire/ -- Всего лишь за полтора года – с августа 2016 по декабрь 2017 - нефтегазовый концерн Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo поставил на украинский рынок свыше 1 млрд. м3 природного газа. Объем газа, поставленного PGNiG в Украину, вырос вдвое в 2017 году, достигнув уровня 700 миллионов м3 в год. Это подтверждает растущую роль концерна на газовом рынке региона Центральной и Восточной Европы.

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"Это весьма успешный результат. Продажа газа на украинский рынок стала возможна благодаря ведению разумной и эластичной ценовой политики" - отметил Мацей Возьняк, вице-президент компании PGNiG.

"Наши поставки являются привлекательными, поскольку мы не только конкурентоспособный поставщик, но также добросовестный и надежный, что имеет немаловажное значение для Украины. Мы располагаем богатым предложением газа: наш товар поставляется из различных импортных источников и местного производства в Польше. 12% от общего объема импорта в первых трех кварталах 2017 года мы получили через СПГ- терминал в Свиноуйсьце (юго-западное побережье Балтийского моря), в основном из Катара, Норвегии и США" - подчеркнул вице-президент.

Концерн PGNiG начал поставки газа украинским клиентам в августе 2016 года по прямому магистральному газопроводу. Мацей Возьняк заявил: "Мы можем дополнительно укрепить наш вклад в украинскую политику диверсификации, увеличив объем экспортируемого газа. Но к сожалению, нам приходится ждать увеличения пропускной способности польско-украинского магистрального газопровода. Имеющуюся пропускную способность можно хоть завтра использовать для оказания дополнительных услуг, таких, как виртуальный реверс газа. Однако эта возможность постоянно блокируется Газпромом - точно так же, как это делалось в случае украино-словацкого магистрального газопровода, и касается непредоставления Украине доступа к соответствующим шиппер-кодам".

В октябре 2017 г. концерн подписал рамочный договор с оператором "Укртрансгаз" на складирование и доступ к газопроводам в Украине, что открыло перед PGNiG новые коммерческие перспективы.

Согласно информации предоставленной компанией "Argus", за третий квартал 2017 г. концерн PGNiG стал девятым по величине экспортером газа на украинский рынок, а также крупнейшим польским экспортером газа в соседнюю страну. Стратегия концерна предусматривает дальнейшее развитие торговой деятельности на европейских рынках.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA является лидером рынка природного газа в Польше. PGNiG SА - биржевая компания, входящая в индекс крупнейших фирм Варшавской фондовой биржи ценных бумаг (WIG 20).

Основная деятельность компании сосредоточена на разведке и добыче природного газа и нефти. Посредством ключевых дочерних компаний она осуществляет также импорт, хранение, продажу и распределение газового и жидкого топлива, как и производство тепловой и электрической энергии. PGNiG SA имеет акции/доли в около 30 компаниях, в том числе в предприятиях, занимающихся предоставлением профессиональных геофизических, буровых и эксплуатационных услуг, которые высоко ценятся на международных рынках. Группа PGNiG SA является владельцем PGNiG Upstream Norway AS, компании, ведущей разведку и эксплуатацию месторождений на норвежском континентальном шлейфе и в Норвежском море. В свою очередь компания PGNiG Supply & Trading GmbH, базирующаяся в Мюнхене, занимается торговлей газом в Западной Европе.

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Source:

PGNiG

Marcin Poznan, +48-22-589-4143, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.