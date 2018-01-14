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Создатели trade.io обнародовали планы в отношении пула ликвидности и расширении биржевой деятельности

Суббота, 13 Января 2018 17:25
Создатели trade.io обнародовали планы в отношении пула ликвидности и расширении биржевой деятельности Фото из открытых источников

ЦУГ (ZUG), Швейцария, January 9, 2018/PRNewswire/ -- После успешного проведения ICO, от почти 15 000 участников которого удалось привлечь свыше 31 млн. долл. США, а также в преддверии начала торгов на OKEx и HitBTC, trade.io формулирует свои будущие планы и графики в отношении собственной биржи и пула ликвидности. Как акцентируется в представленном ниже обзоре, платформа trade.io прилагает все усилия для того, чтобы обеспечить своим клиентам и владельцам Трейд Токен приоритетный статус во всех своих инициативах и процессах. Мы всегда ставим интересы клиентов на первое место. Трейд Токен (TIO) будет допущен к официальным торгам на биржах OKEx и HitBTC с 11 января. В ближайшем будущем мы обнародуем перечень других бирж, где будет котироваться токен.

 

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg )

 

Планы по нормативному согласованию  

Платформа trade.io предпринимает активные меры по получению различных лицензий в стремлении соблюдать нормативно-правовые требования по всему миру. На сегодняшний день, легальное присутствие платформы уже установлено, в частности, на Гибралтаре, в Сингапуре, Малайзии, Южной Африке, Японии и Швейцарии. 

Опытная команда руководства trade.io осознаёт необходимость в получении различных лицензий для обеспечения платформе оптимальных позиций и статуса для обслуживания клиентов с соблюдением всех возможных требований.

 

Обслуживание клиентов  

Клиенты криптовалютных бирж нередко сталкиваются с длительным периодом ожидания отклика от сервисной службы, который может превышать неделю, а иногда ответ может не поступать вовсе. Создатели trade.io считают подобную практику неприемлемой, и планируют внедрить политику сервисного обслуживания "в течение 24 часов". Это означает, что каждое обращение в сервисную службу получит персональный отклик в течение 24 часов с момента отправки, а специалисты по обслуживанию клиентов будут доступны в круглосуточном режиме по электронной почте, в онлайн-чате и, конечно же, на нашем популярном канале в Telegram. Команда менеджеров по поддержке клиентов trade.io состоит из специалистов с более чем десятилетним опытом работы. Им удалось разработать революционный метод обучения, благодаря которому команда не только компетентна во всех вопросах, касающихся нашего продукта, но и может с лёгкостью в кратчайшие сроки быть расширена до ста и более специалистов по обслуживанию.

 

Обучение и семинары  

В результате выполненного анализа команда trade.io обнаружила значительный дефицит образовательного аспекта криптовалют, и намерена предпринять решительные действия для устранения этой проблемы. Специалисты trade.io будут проводить семинары по всему миру, в ходе которых трейдеры смогут получить обширные знания о криптовалютах и узнать о правилах торговли ими. Кроме того, все клиенты trade.io смогут принимать участие в еженедельных онлайн-семинарах и получать ответы на интересующие их вопросы.

 

Платформа и график запуска  

Клиенты trade.io будут использовать одну из самых удобных и безопасных криптовалютных бирж на рынке. В дополнение к различным протоколам безопасности, включая, к примеру, использование 2FA и Google Authenticator при выводе средств, контроль за всей структурой платформы осуществляется передовыми специалистами в сфере сетевой защиты. Биржа будет крайне гибкой и функциональной, что позволит ей стабильно функционировать в условиях постоянного массового наплыва клиентов, и справляться с пиковой нагрузкой в периоды волатильности рынка.

 

На данный момент ориентировочный срок запуска биржи и пула ликвидности trade.io - середина или конец марта 2018 года. На протяжении последующих недель команда trade.io будет обнародовать краткие предварительные обзоры платформы и её функционала, а несколько счастливчиков-владельцев Трейд Токен получат возможность "испытать" БЕТА-версию платформы в середине или конце февраля.

 

О платформе trade.io  

trade.io совершает демократическую революцию на финансовых рынках и экономит инвесторам и компаниям деньги, благодаря сокращению или полному отказу от комиссионных платежей и устраняя неконструктивные аспекты путём использования инновационной блокчейн-платформы. Мы буквально подрываем основы целой экосистемы банков, консультантов, рынков и регистраторов, взимающих комиссионные вознаграждения буквально на каждом шагу, избавляясь от услуг посредников при помощи более эффективных одноранговых блокчейн-платформ. Биржа trade.io не только поддерживает торговлю активами, но и эффективный листинг активов в криптовалютной экономике в нестираемой и надёжной истории блокчейна. Компания сочетает эти операционные активы с компетенцией в инвестиционно-банковской сфере, опытом консалтинга высокого уровня, а также со способностью управлять своей системой в регулируемой и согласованной среде.  

 

Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg

 

Source:

trade.io

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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