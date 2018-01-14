Компания-специалист в области резервных аккредитивов и финансирования торговли Bachmann & Welser Capital сообщила о запуске нового веб-сайта

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ЭДИНБУРГ, Шотландия, January 9, 2018/PRNewswire/ -- Международный специалист в области резервных аккредитивов и финансирования торговли компания Bachmann & Welser Capital сообщила сегодня о запуске нового корпоративного веб-сайта. На обновлённом веб-сайте представлены обширные сведения о конкурентных предложениях Компании и общих преимуществах для клиентов. Здесь также можно найти актуальную информацию о продуктах и сервисах Bachmann & Welser Capital.

(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/623302/Bachmann_Welser_Capital_Limited_Logo.jpg )

Новый веб-сайт расположен по адресу: http://www.bachmannwelser.com .

"Это очень волнительный момент для всей команды Bachmann & Welser Capital. Запуск веб-сайта предоставит нашим клиентам, партнёрам и представителям СМИ доступ к весьма ценной информации", - отметил Эдвард Бахманн (Edward Bachmann), главный исполнительный директор Bachman Welser Capital.

Интернет-портал Bachmann & Welser Capital будет регулярно обновляться с публикацией новостей о запуске новых продуктов, назначении руководства представительств компании, достижении важных веховых этапов, проведении мероприятий, обнародовании пресс-релизов, планов расширения и общих сведений о коммерческой деятельности компании.

О компании Bachmann & Welser Capital

Bachmann & Welser Capital Ltd - британская компания со специализацией в сфере резервных аккредитивов и финансирования торговли. Основателями предприятия выступили опытные лондонские финансисты и инвестиционные банкиры. Благодаря сотрудничеству с международными партнёрами, компания имеет возможность предоставлять своим клиентам уникальные финансовые решения.

Для получения дополнительной информации: посетите веб-сайт http://www.bachmannwelser.com или обращайтесь по номеру +44(0)131-357-0361.

Контактная информация для представителей СМИ:

Сара Аткинс (Sarah Atkins)

Пресс-секретарь

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Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/623302/Bachmann_Welser_Capital_Limited_Logo.jpg

Source:

Bachmann & Welser Capital Ltd