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Газоанализаторы Fluke Biomedical VT650 и VT900 обеспечивают самые высокие на рынке показатели точности

Пятница, 12 Января 2018 23:27
Газоанализаторы Fluke Biomedical VT650 и VT900 обеспечивают самые высокие на рынке показатели точности Фото из открытых источников

ЭВЕРЕТТ (EVERETT), Вашингтон, 10 января 2018 г. /PRNewswire/ --Компания Fluke Biomedical представила газоанализаторы VT650 и VT900 с полным комплексом функций для одноканального анализа воздушного потока, что значительно ускоряет процесс тестирования. Устройства VT650 и VT900 обеспечивают высочайшие среди всех конкурентов на рынке показатели точности и надёжности при анализе газового потока и тестировании дыхательного медицинского оборудования, включая различные типы вентиляторов, расходомеров, датчиков давления, анестезиологических аппаратов и прочих приборов.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/625838/Fluke_Biotechnology_VT650_and_VT900.jpg

 

Модель VT650 характеризуется полнодиапазонным каналом для воздушного потока со скоростью В±300 литров в минуту (л/м) со встроенными функциями измерения уровня кислорода, температуры и влажности. Устройство, разработанное и протестированное на соответствие всемирно известным калибровочным спецификациям Molbloc-L, гарантирует согласованность с международными нормативными стандартами и отлично подходит для удовлетворения базовых потребностей в тестировании вентиляторов и газовых потоков.

 

Модель VT900 обладает теми же функциями и простой в эксплуатации, что и VT650, и дополнительно обеспечивает возможность ввода с внешнего ТТЛ-триггера, а также специальные отверстия сверхнизкого потока и давления для высокой точности измерений при тестировании в условиях критически низкого объёма и давления - например, в анестезиологических аппаратах и расходомерах.

 

При помощи VT650 и VT900 биомедицинский технический персонал может:

 

экономить время и избегать ошибок при работе с настраиваемыми профилями тестирования, а также в процессе записи данных во встроенную память.

избегать путаницы и гарантировать точность измерений в одноканальном полнодиапазонном воздушном потоке

сокращать продолжительность тестирования благодаря встроенным датчикам, автоматически измеряющим влажность, температуру и уровень кислорода, одновременно компенсируя атмосферное давление и влияние окружающих условий.

с лёгкостью транспортировать и хранить малогабаритные (3,6 фунтов/1,6 кг) комплексные устройства, не требующие установки дополнительных модулей для проведения различных анализов.

получать быстрый доступ к опциям меню, просматривать и интерпретировать результаты с расстояния до шести футов (1,8 метров) при помощи большого и понятного семидюймового сенсорного экрана. Результаты тестирования могут отображаться в виде цветных графиков в режиме реального времени, а общий пользовательский интерфейс обеспечивает простоту в управлении.

Устройство способно работать полноценный восьмичасовой рабочий день на одном заряде батареи.

Большой объём встроенной памяти анализаторов позволяет сохранять сведения о настраиваемых профилях одновременного тестирования нескольких медицинских устройств без необходимости в переносе данных между различными профилями. Данные просто записываются и сохраняются в памяти устройства, что значительно экономит время. По окончании анализа сохранённая информация может передаваться по USB-порту на ПК, а результаты тестов - загружаться в системы СMMS для дальнейшего документирования и отчётности.

 

Для получения дополнительной информации о газоанализаторах Fluke Biomedical VT650 и VT900 посетите веб-сайт: www.flukebiomedical.com/gasflow.

 

О Fluke Biomedical

 Нам доверяют в вопросах важных измерений. 

Fluke Biomedical - лидирующий мировой поставщик диагностического и измерительного оборудования и сопутствующих услуг в сфере здравоохранения. Наша продукция предназначена для инженеров по биомедицинскому оборудованию, лаборантов службы контроля качества, медицинских физиков, онкологов и специалистов в сфере медицинской радиационной безопасности. Мы постоянно расширяем свой ассортимент, пополняя его продуктами и решениями для более широкого круга специалистов в области медицины и обеспечения безопасности. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт  www.flukebiomedical.com.

 

Для получения дополнительной информации:

Fluke Biomedical  

Барбара Хэнсон (Barbara Hanson)

(425) 446-6854

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

 

Fluke Biomedical.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/179432/fluke_biomedical_logo.jpg

 

 

 

 

 

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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