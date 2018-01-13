Hisense представляет сеансационные технологии на CES 2018

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ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 9 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, мировой технологический лидер, сегодня представила свою глобальную бренд-стратегию на 2018 год. Презентация состоялась на проходящей в Лас-Вегасе выставке Consumer Electronics Show. В этом году Hisense продолжит расширять свою деятельность путём добавления потрясающих новинок к своему широкому ассортименту бытовой техники и потребительской электроники, дальнейшей разработки интуитивных пользовательских интерфейсов и установления важных партнёрств в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 (2018 FIFA World Cup™).

Прошедший год стал одним из самых успешных в истории компании, что подтверждается значительным расширением ассортимента продукции и внедрением передовых инноваций - в особенности в сфере лазерных ТВ. Hisense представила свой телевизор 100" Hisense 4K Ultra HD Smart Laser TV на рынке США. Начиная с СES-2014, компания постоянно прилагает усилия для продвижения новых моделей лазерных телевизоров: от класса 1080p 100" до 4K 100"; от двухцветных опций 100'' до продуктов меньшего размера - 88" 4K и 80" 4K, - и планирует в ближайшем будущем представить новые модели. Столь высокий темп вывода новинок на рынок наглядно демонстрирует потенциал и статус Hisense в отрасли. «Мы уверены, что в ближайшие три года лазерные телевизоры будут самой быстроразвивающейся категорией в сегменте крупноформатных ТВ, а это гарантирует Hisense отличные позиции в отрасли», - отметил г-н Лью Хунсинь (Liu Hongxin), президент Hisense Group.

В 2018 году Hisense примет участие в чемпионате 2018 FIFA World Cup™ как официальный спонсор одного из крупнейших спортивных событий в мире. Чемпионат мира по футболу, за ходом которого пристально следят страстные по всему земному шару, каждые четыре года привлекает к экранам телевизоров миллиарды зрителей. Поэтому, на пресс-конференции компании в ходе выставке состоялась презентация специальной модели Hisense U7 ULED TV и лимитированной версии Hisense U9 ULED TV, приуроченных к Чемпионату мира. Hisense планирует активно внедрять дисплейные технологии и продукты непосредственно в процесс проведения соревнований, дабы предоставить мировой аудитории доступ к высочайшему в мире качеству просмотра футбольных матчей на ТВ.

В центре футбольной феерии Hisense окажется и эксклюзивное приложение World Cup - динамичный контент-портал, посвящённый футболу, который будет доступен в отдельных регионах мира. В США таким приложением станет FOX Sports GO: 2018 FIFA World Cup™ Edition, доступное исключительно пользователям новых смарт-ТВ Hisense.

Кроме предоставления пользователям телевизоров Hisense эксклюзивного и высококачественного контента, посвящённого Чемпионату мира по футболу, компания проведёт креативные кампании 2018 FIFA World Cup™ на зарубежных рынках, а в России организует специальные акции для поклонников футбола совместно с Lagardère Sports - ведущей международной спортивной маркетинговой группой. Все эти начинания будут ориентированы на установление контакта между Hisense, потребителями и футбольными фанатами по всему земному шару, а также на создание настоящей атмосферы незабываемого футбольного праздника на стадионе, в онлайн-пространстве и перед экранами телевизоров Hisense. Hisense представит интегрированную маркетинговую кампанию с участием ведущих футболистов мира. Кампания будет включать трансляцию телевизионных роликов, рекламные акций в точках продаж, цифровой контент и разнообразные активности в социальных сетях с целью популяризации бренда Hisense и его продуктов среди миллиардов зрителей 2018 FIFA World Cup™ по всему миру.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/626212/Hisense.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кэти Ван (Katie Wang), +86-532-8087-8341, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.