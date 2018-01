Supermicro представляет новый сервер All-Flash 1U Server, повышающий плотность хранения данных на 300% в новом малом форм-факторе (NGSFF) от Samsung

Фото из открытых источников

ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 8 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, сегодня представила новый сервер NVMe™ (Non-Volatile Memory Express) 1U SuperServer на базе флэш-накопителей, способный вмещать до 36 SSD-дисков Samsung NGSFF NVMe с возможностью «горячей» замены.

Новое решение Supermicro с 36 «горячезаменяемыми» дисками Samsung NGSFF NVMe в системе 1U, предоставит ёмкость NVMe-дисков петабайтного масштаба. На данный момент сервер поддерживает 288 ТБ в расчёте на одну систему, а чуть позже в этом году смогут вместить до половины петабайта. Технология NVMe была разработана с целью обеспечения максимально короткого времени задержки и повышенной скорости ЦП в хранилищах данных, обслуживающих нужды перспективных вычислительных систем. Оптимизированная под параметры SSD-дисков Samsung NGSFF, новая система Supermicro повышает плотность хранения данных на 300% по сравнению с ранее доступными хранилищными серверами на базе флэш-накопителей, поддерживающими стандартные (U.2) SSD.

«Являясь лидером рынка в сфере сверхсовременных серверных архитектур, Supermicro прекрасно осознаёт важность таких новых протоколов, как NVMe и RDMA over Fabric, эффективно использующих превосходные характеристики производительности флэш-накопителей, замещая традиционные форм-факторы и архитектуру хранилищ данных, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Внедряя NVMe и NGSFF, наша компания продолжает демонстрировать лидерские позиции на рынке, обеспечивая лучшие показатели производительности и плотности данных с помощью этих современных решений».

«Мы тесно сотрудничаем с Supermicro в вопросах оптимизации нашего нового решения NGSFF NVMe SSD для поддержки 288-576 ТБ из расчёта на одну систему. Поэтому рукводитель центров данных могут быть уверены, что наш NGSFF SSD обеспечивает лучший показатели производительности для корпоративных хранилищ данных на базе флэш-накопителей NVMe в системах 1U, - прокомментировал Джим Эллиотт (Jim Elliott), старший вице-президент по продаж и маркетингу систем памяти компании Samsung Semiconductor, Inc. - Технологическое лидерство Samsung и дальше будет стимулировать создание новых приложений на фоне ускоренного роста рынка NVMe SSD, где мы, вместе с Supermicro, предоставляем беспрецедентные преимущества с точки зрения плотности данных и производительности приложений с большим количеством операций ввода/вывода в секунду времени».

Новая система Supermicro NVMe 1U с 36 флэш-дисками оснащается двумя процессорами Intel® Xeon® Scalable, 24 слотами DIMM и в стандартной комплектации поставляется с резервными «горячезаменяемыми» вентиляторами охлаждения, источниками питания и дисковыми лотками с возможностью «горячей» замены, что обеспечивает повышенную эксплуатационную технологичность системы. В целях обеспечения лёгкой доступности решение поддерживает удалённое включение/выключение и управление параметрами, а также активацию манёвренного режима мощности для каждого отдельного диска. Для получения дополнительной информации о новом сервере 1U посетите веб-сайт:

https://www.supermicro.com/products/system/1U/1029/SSG-1029P-NMR36L.cfm

Инновационная высококлассная система 1U на базе flash-накопителей является новейшим пополнением в обширной коллекции передовых хранилищных серверов и JBOD-решений от Supermicro. Предлагая продукты 1U, 2U, 3U и 4U, включающие NVMe, Simply Double, двусторонние опции и варианты с верхней загрузкой, оснащаемые SAS3 RAID или контроллерами HBA, Supermicro предоставляет клиентам широчайший выбор систем хранения данных, способных удовлетворить требования самых взыскательных клиентов.

Новая система Supermicro 1U с дисками NGSFF SSD от Samsung будет представлена на частной презентации передовых технологий компании Samsung, проходящей в Лас-Вегасе 9-11 января этого года, одновременно с выставкой Consumer Electronics Show (CES) 2018.

Подробную информацию о хранилищных продуктах Supermicro можно получить по ссылке https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm.

О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

