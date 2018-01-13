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MediaTek представляет платформу граничного ИИ и технологии искусственного интеллекта для межплатформенных пользовательских устройств

Пятница, 12 Января 2018 13:50
MediaTek представляет платформу граничного ИИ и технологии искусственного интеллекта для межплатформенных пользовательских устройств Фото из открытых источников

ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 8 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания MediaTek, мировой лидер в сфере полупроводников, сегодня представила свою текущую стратегию разработки ИИ-платформы для граничных ИИ-вычислений с помощью своей разработки NeuroPilot. Посредством комбинации аппаратного и программного обеспечения, ИИ-процессора (APU) и NeuroPilot SDK, MediaTek сможет внедрить ИИ в свой обширный портфель технологических решений, ежегодно обеспечивающих функционирование 1,5 млрд. пользовательских устройств - смартфонов, систем «умный дом», автомобилей и многого другого.

 

MediaTek представит текущий ассортимент ИИ-решений для голосовых помощников, ТВ и автономных автомобилей на выставке CES, где компания продемонстрирует возможности искусственного интеллекта и его потенциал в трансформации сегодняшнего мира бытовой техники.

 

«2018 станет новой эпохой инновационных устройств. MediaTek стремится делать всё возможное для предоставления нашим партнёрам и клиентам технологических инноваций, необходимых конечным пользователям, посредством интеграции ИИ в наши чипсеты, - заявил Джерри Юй (Jerry Yu), корпоративный вице-президент MediaTek и генеральный директор подразделения домашних развлечений. - Усовершенствованные технологии искусственного интеллекта стремительно проникают в каждый аспект нашей повседневной жизни. ИИ-платформа MediaTek создана для современных смарт-устройств и прокладывает путь к будущему процветанию ИИ».

 

По прогнозам отраслевых аналитиков, к 2023 году масштабы отрасли искусственного интеллекта превысят 14 млрд. долл. США. Производители устройств на базе различных платформ работают над внедрением ИИ в свои продукты и нуждаются в решениях, обеспечивающих необходимую вычислительную мощность, сохраняют заряд батарей и являются рентабельными. Для повышенного быстродействия сегодняшние сетевые устройства также требуют более высокой вычислительной мощности на периферии, нежели в облаке. 

 

Учитывая рыночные и технологические потребности, ИИ-платформа NeuroPilot от MediaTek ориентирована на несколько ключевых направлений:

 

Обеспечение граничных технологий ИИ – MediaTek приближает искусственный интеллект к уровню микросхем - для устройств на границе вычислений, - где глубинное обучение и разумный выбор решения должны происходить быстрее. В результате создаётся мощное гибридное решение для ИИ-вычислений в формате «периферия-облако».

Эффективность граничного ИИ – благодаря балансу между производительностью и энергоэффективностью, - «визитной карточке» чипсетов MediaTek, - компания обеспечивает эффективность и практичность внедрения и использования ИИ-приложений в различных устройствах.

Оптимизированные технологии ИИ – платформа MediaTek использует ИИ для оптимизации функций и приложений, ежедневно применяемых пользователями дома и в мобильных устройствах, включая интеллектуальные камеры, голосовые функции, детекцию или распознавание изображения.

Поддержка основных комплексных программ ИИ – решение ИИ от MediaTek во взаимодействии с существующими SDK нейросетевой обработки данных - Google TensorFlow, Caffe, Amazon MXNet, Sony NNabla и т.д. На уровне ОС компания обеспечивает поддержку Android и Linux.

Программное и аппаратное решение – вместе с разработкой технологии ИИ микропроцессорного уровня - ИИ-процессора (APU), - MediaTek представит и комплект разработки ИИ-приложений (AI SDK).  Это предоставит разработчикам доступ к функциям на уровне СнК для создания приложений и решений на базе искусственного приложения для всех чипсетов и устройств MediaTek.

«Наши клиенты и потребители ждут по-настоящему интеллектуальных устройств. От получения фотографий повышенного качества благодаря возможностям алгоритмам ИИ-обработки до оптимизированного распознавания голоса и лица и предоставления точной информации датчиков в режиме автономной езды - искусственный интеллект и машинное обучение являются теми технологиями, что стимулируют модернизацию пользовательских устройств, - добавил г-н Юй. -  Располагая обширным ассортиментом микропроцессоров, на основе нашей инновационной интегрированной ИИ-системы, MediaTek имеет все шансы стать поставщиком ИИ-решений для всей отраслевой экосистемы».

 

Являясь лидером в разработке энергоэкономичных, высокоэффективных и интегрированных СнК, MediaTek позиционирует себя как провайдером решений для граничного ИИ. С этой целью компания использует свой опыт создания СнК, положенных в основу широчайшего спектра потребительской электроники - смартфонов, роутеров, смарт-ТВ, голосовых помощников, Wi-Fi-камер и т.д.  MediaTek представит свою богатую экосистему устройств на базе решений компании, включая взаимодействующие с существующими ИИ-системами:

 

Amazon Echo 

Android O DTV

Belkin Wemo Smart Plug

MediaTek Whole Home Coverage Router (MT7622 + MT7615x(n))

С помощью своей ИИ-платформы MediaTek продолжает реализовывать свою миссию демократизации технологий, обеспечения их всеобщей доступности для изменения путей взаимодействия людей с окружающим миром. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.mediatek.com.

 

Слова поддержки:

 

В 2015 году компания Sony, глобальный новатор отрасли потребительской электроники и стратегический партнёр MediaTek, выбрала СнК MediaTek SoC и Android TV в качестве платформы для предоставления новых решений ключевым партнёрам и их клиентам. С тех пор Sony разработала функции голосового поиска совместно Android TV, а также Dolby Vision и 4K HDR с Netflix и Amazon.

 

«С момента выхода Sony на рынок смарт-ТВ в 2015 году мы продолжаем работать над созданием продуктов в тандеме с MediaTek, - отметил г-н Кацзуо Кии (Kazuo Kii), заместитель президента Sony Visual Products Inc. - Они неизменно обеспечивают превосходные показатели производительности и поддержку СнК и мы с нетерпением ждём возможностей для сотрудничества в эпоху ИИ».

 

О компании MediaTek Inc.

Компания MediaTek Incorporated (код TWSE: 2454) - международный разработчик полупроводников, ежегодно обеспечивающий функционирование 1,5 млрд. устройств с сетевыми возможностями. Мы являемся лидерами рынка в разработке инновационных систем-на-кристаллах (СнК) для мобильных устройств, домашних развлекательных систем, сетевых и IoT-продуктов. Стремление к инновациям обеспечило компании статус пионера рынка сразу в нескольких ключевых технологических сферах, включая энергоэффективные мобильные технологии и современные мультимедийные решения для широкого спектре продуктов - смартфонов, планшетов, цифровых телевизоров, ОТТ-приставок, носимой электроники и автомобильных устройств. MediaTek вдохновляет и предоставляет людям возможность расширить свои горизонты и с лёгкостью достигать своих целей посредством умных технологий. Мы называем эту концепцию «Everyday Genius» и именно она лежит в основе всего, что мы делаем. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.mediatek.com.

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пресс-офис MediaTek: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Кевин Китинг (Kevin Keating), MediaTek, +1-206-321-7295, 

10188 Telesis Ct #500, San Diego, CA 92121, USA (США); Джои Ли (Joey Lee), MediaTek, +886-3-567-0766 # 31602, No. 1, Dusing 1st Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu City 30078, Taiwan (Тайвань)

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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