AC OCEAN WALK сообщила о приобретении отеля и казино Revel в Атлантик-Сити

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АТЛАНТИК-СИТИ (ATLANTIC CITY), Нью-Джерси, 8 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания AC OCEAN WALK сегодня сообщила о приобретении бывшего Revel Casino Hotel в Атлантик-Сити за 200 млн. долл. США. Комплекс получит новое название - Ocean Resort Casino, как бы намекающее на расположение объекта на 20 акрах земли вдоль знаменитого Atlantic City Boardwalk и роскошную океаническую панораму, открывающуюся из окон 1 399 номеров отеля. AC OCEAN WALK незамедлительно приступит к работам по подготовке комплекса к открытию, запланированному на лето 2018 года.

Source: AC OCEAN WALK

После полномасштабного ввода в эксплуатацию объект предоставит 2500-3000 рабочих мест в Атлантик-Сити, что внесёт значительный вклад в экономическое возрождение города.

«Мы необычайно рады воспользоваться преимуществами открывшейся возможности и приобрести этот грандиозный комплекс именно сейчас, когда в Атлантик-Сити намечаются значительные экономические сдвиги. Сегодня в городе реализуется целый ряд интересных проектов, включая наш объект, Hard Rock, новый кампус Университета Стоктон, а также расширение медицинского центра», - отметил Брюс Дейфик (Bruce Deifik), глава правления AC OCEAN WALK.

«Мы благодарим команду замечательных специалистов JP Morgan и других лиц, помогавших нам на протяжении последних восьми месяцев, и в особенности хотим сказать спасибо руководству Атлантик-Сити и штата Нью-Джерси за их гостеприимство, внимательность и профессионализм. Мы с нетерпением ждём возможности предоставить такую же заботу местным жителям после ввода Ocean в строй», -добавил г-н Дейфик.

Первоначально Revel Casino Hotel открыл свои двери в апреле 2012 года. Общий объём инвестиций в создание комплекса составил 3 млрд. долл. США. Отель стал настоящей легендой Atlantic City Boardwalk - не только как высочайшее здание в городе, но и благодаря вниманию архитекторов, создавших башню и казино, к мельчайшим деталям дизайна.

«Во времена открытия бывшего отеля Revel Атлантик-Сити всё ещё находился на этапе экономического восстановления и эксплуатационно просто не мог удовлетворить потребности клиентской базы. Однако, учитывая чрезвычайно высокое качество и объём инвестиций, вложенных в его создание, новый «Ocean» станет одним из лучших существующих сегодня отелей и казино на возрождающемся рынке, демонстрирующем потенциал и жизнестойкость», прокомментировал Брюс Дейфик.

Новый Ocean Casino Resort позволит использовать все преимущества 6,4 млн. кв. футов занимаемой им территории. В планы новых владельцев входит открытие игрового комплекса площадью 138 000 кв. футов - со 100 игровыми столами, 2 200 автоматами и спортивной букмекерской конторой, которая должна стать «лучшей на рынке».

«Атлантик-Сити возвращается с триумфом и полностью готовым к легализации спортивных ставок. Мы предвидим большие возможности для открытия сверхсовременного букмекерского бизнеса, обслуживающего масштабный и обширный спортивный рынок», - продолжил глава правления компании.

В инфраструктуре Ocean Resort Casino предусмотрены конференц-залы общей площадью 165 000 кв. футов, а также концерт-холл на 5 700 мест с возможностью для последующего расширения. Комплекс располагает парковкой на 7 700 автомобилей, что делает отель, казино и развлекательный центр легкодоступным для всех посетителей.

«Наша миссия и концепция заключается в полноценном обслуживании клиентской базы Атлантик-Сити. В этой связи мы работаем над возобновлением работы некоторых ресторанов, успешно функционировавших во времена прежних владельцев, и прилагаем значительные усилия для создания новых специализированных заведений, включая кафе с азиатской кухней и премиальный клуб игроков. Наши капиталовложения в комплекс позволят гарантировать, что каждый гость сможет найти в Ocean что-нибудь себе по душе», - заявил Дейфик.

В дополнение к отелю и казино, комплекс включает уникальную централизованную электростанцию, размеры которой позволяют удовлетворять текущие и потенциальные будущие потребности в электроэнергии и тепле, что, по словам Дейфика, служит «отличным дополнительным преимуществом объекта».

«От себя хотелось бы добавить, что это просто воплощение мечты. Сегодняшние события были бы невозможными без поддержки моей семьи, поддержавшей мою веру в возрождение Атлантик-Сити, и за это я им искренне благодарен», - добавил Брюс.

Integrated Properties является основным владельцем и управляющим партнёром AC OCEAN WALK. Integrated Properties основана Брюсом и Нэнси Дейфик в 1990 году и является компанией-застройщиком коммерческой и жилой недвижимости со штаб-квартирой в Денвере. Компания осуществляет лизинг и владеет всеми правами распоряжения активами и объектами из портфеля коммерческой недвижимости Дейфика и его инвестиционных партнёров. С момента своего основания предприятие приобрело свыше 103 объектов коммерческой недвижимости, включая помещения смешанного назначения, офисные, торговые площади, отели и казино, апартаменты и склады в Калифорнии, Колорадо, Флориде, Массачусетсе, Неваде и Техасе. В портфеле компании представлены объекты общей площадью свыше 8,5 млн. кв. футов. Предприятие специализируется на городской недвижимости смешанного назначения.

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/625695/AC_OCEAN_WALK_Ocean_Resort_Casino.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Рейчел Уилкинсон (Rachel Wilkinson), The Rogich Communications Group, тел.: 702-796-1773, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.