"BlueBird" завершила финансирование проекта строительства больницы в Африке на сумму 165 миллионов долларов США

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ТЕЛЬ-АВИВ, Израиль, January 8, 2018/PRNewswire/ -- Компания "BlueBird Finance & Projects" сообщает об успешном составлении комплексного пакета финансирования на сумму 165 миллионов долларов США под проектирование, закупки и строительство "под ключ" (EPC) инновационной больницы, с поставкой медицинского оборудования, в Восточной Африке.

(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/623047/BlueBird_Finance___Projects_Ltd_Logo.jpg )

Генеральным подрядчиком проекта является крупная международная строительная компания.

Больница, строительство которой недавно началось, будет самой современной и профессиональной в этой стране.

Финансирование было основано на привлечении нескольких ЭКА (экспортных кредитных агентств) и ряда особо структурированных коммерческих векселей с участием нескольких международных банков-кредиторов.

Компания "BlueBird" вела процесс составления пакета финансирования до его успешного завершения.

Заемщиком кредита является государственное учреждение.

Вышеописанная успешная операция подводит итог ряду выполненных компанией проектов финансирования за 2016 год, на общую сумму 300 миллионов долларов США.

"BlueBird Finance & Projects [http://www.projectfinance.co.il ]" возглавляемая Ниром Барекет и Рамом Шалита и командой опытных экспертов, специализируется более 15 лет в организации комплексных пакетов финансирования [http://www.projectfinance.co.il/?page_id=9] для крупных инфраструктурных проектов в развивающихся странах. Среди клиентов компании крупные международные компании и спонсоры EPC.

В настоящее время "BlueBird" находится на заключительной стадии финансовых переговоров в нескольких дополнительных проектах в Африке в отраслях водообработки и сельского хозяйства, на общую сумму 140 миллионов долларов США.

Кроме того, в настоящий момент, в работе и в различных стадиях утверждения на 2018 год, находятся дополнительные сделки в жилищной, автомобильной и компьютерной промышленности, составляющие 420 млн. долларов США.

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