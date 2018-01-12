Роберт Хорлер назначен на пост главного операционного директора Quantcast

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САН-ФРАНЦИСКО (SAN FRANCISCO), 8 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Quantcast, крупнейшая в мире платформа оценки реакции аудитории на базе технологий искусственного интеллекта для открытого Интернета, сегодня сообщила о назначении Роба Хорлера (Rob Horler) на должность главного операционного директора с немедленным вступлением соответствующего решения в силу В этой новой роли г-н Хорлер будет отвечать для надзор и руководство международными коммерческими операциями Quantcast, включая организацию продаж и обслуживания в рамках подготовки компании к новому этапу развития. Роб Холер будет осуществлять свою деятельность в нью-йоркском офисе компании в непосредственном подчинении у главного исполнительного директора и основателя Quantcast Конрада Фельдмана (Konrad Feldman). Он войдёт в состав команды исполнительного руководства и совета директоров компании.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/625420/Quantcast_Robert_Horler.jpg

Уважаемый в отрасли профессионал своего дела, г-н Хорлер на протяжении 19 лет занимал различные руководящие должности в составе Dentsu Aegis Network. До недавних пор он был главным исполнительным директором подразделения Dentsu Aegis U.S., которое под его руководством продемонстрировало значительный рост, практически удвоив показатели своей деятельности посредством успешной комбинации мер по привлечению новых клиентов и заключения сделок слияния-поглощения с акцентом на повышении своих возможностей в сфере технологий и данных. В 2016 году Dentsu Aegis U.S. приобрела семь американских компаний, включая Accordant, Cardinal Path и Merkle.

До назначения на должность главного исполнительного директора упомянутого подразделения в 2015 году Роб Хорлер занимал аналогичные посты в Dentsu Aegis Network Northern Europe и Aegis Media U.K. В 2004 году он основал компанию Difiiniti, ставшую одной из крупнейших в Великобритании независимых фирм в сфере цифрового планирования и приобретения, а в 2009 году компания вошла в состав iProspect Network. Г-н Хорлер первоначально присоединился к компании Dentsu Aegis Network в 2000 году в качестве управляющего партнёра Carat Interactive.

«Роб представляет собой редкое сочетание умелого стратега и технического специалиста. За свою 25-летнюю карьеру он приобрёл углублённое понимание того, как технологии способны революционизировать процесс решения стоящих перед брендами проблем маркетинга и роста, - отметил г-н Фельдман. - Учитывая его обширнейший опыт консультирования клиентов, управления крупномасштабными международными организациями и подготовки команд специалистов, я очень рад приветствовать его в Quantcast и надеюсь, что вместе нам удастся продвинуться вперёд к достижению нашей цели - помогать брендам развиваться в эпоху ИИ».

«На протяжении многих лет я имел возможность сотрудничать с Конрадом и командой Quantcast и неизменно впечатлялся их талантами и технологиями. С момента основания в 2006 году эта компания была и остаётся истинным пионером в создании инноваций открытого Интернета. Посредством мощной комбинации собственных данных, самоадаптирующихся моделей прогнозирования и сверхсовременных технологий искусственного интеллекта на сегодняшний день Quantcast располагает крупнейшей диаграммой потребительского поведения, помогающей брендам привлекать новых клиентов, тем самым стимулируя собственный рост, - прокомментировал Роб Хорлер. - Несмотря на, что кто-то может назвать этот термин лишь модным словечком, искусственный интеллект станет важнейшей и самой революционной технологией 21-го столетия. Он преобразует все аспекты обслуживания клиентов, модели деятельности каждой компании и каждой отрасли промышленности. Я очень рад присоединиться к компании Quantcast и помочь маркетинговой экосистеме использовать возможности машинного обучения, дабы вдохновлять людей на приобретение новых знаний».

О компании Quantcast

Миссия Quantcast - помогать брендам развиваться в эпоху искусственного интеллекта. Мы создаём «систему интеллекта» для маркетинговой экосистемы с тем, чтобы сделать процесс привлечения клиентов «умнее», быстрее и целесообразнее. Начиная с 2006 года, мы работаем над созданием "Q" - крупнейшей в мире платформы оценки реакции аудитории на базе технологий искусственного интеллекта, предназначенной для открытого Интернета и способной осуществлять прямой качественный анализ более чем 100 млн. мобильных и онлайновых объектов. «Коллекция» технологий мобильного обучения «Q», состоящая из Интернет-данных от первых лиц, самоадаптирующихся моделей прогнозирования и интегрированных средств оптимизации ИИ, непрерывно интерпретирует диаграмму потребительского поведения, предоставляя брендам объективный и актуальный анализ Интернет-тенденций. Q лежит в основе «Интеллектуального облака Quantcast» - нашего комплекса аналитической информации об аудитории, решений для позиционирования и измерений, созданного для анализа, влияния, преобразования и оценки процесса потребления. Рынки, агентства, консалтинговые фирмы и издатели используют «Интеллектуальное облако Quantcast» для привлечения новых клиентов, стимулирования прироста и получения соответствующих бизнес-результатов. Являясь международной технологической компанией, Quantcast со штаб-квартирой в Сан-Франциско осуществляет свою деятельность в 10 странах мира. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт quantcast.com.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактная информация Quantcast для представителей СМИ: Лэни Мулви (Lainie Mulvey), Quantcast, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Трейси Маффео Амико (Tracey Maffeo Amico), Ketchum, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.