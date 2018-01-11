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Supermicro представляет новые высококлассные настольные решения, игровые платформы и рабочие станции на выставке CES 2018

Четверг, 11 Января 2018 10:58
Supermicro представляет новые высококлассные настольные решения, игровые платформы и рабочие станции на выставке CES 2018 Фото из открытых источников

ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 8 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, сегодня представила новое поколение настольных решений, игровых платформ и рабочих станций. Презентация состоялась на выставке CES 2018, проходящей с 8 по 11 января на территории отеля «Белладжио» в Лас-Вегасе.

 

Ориентированная на профессиональных геймеров, новая материнская плата Supermicro SuperO™ C9X299-PG300 поддерживает показатель TDP на уровне 300 Вт. Новинка работает на новейших процессорах линейки Intel® Core™ X, обеспечивая максимальную производительность игровых приложений. Эта платформа предназначена для продвинутых пользователей, которым нравится разгонять аппаратное обеспечение до предела. Решение гарантирует максимальную в своём классе функциональность, производительность и надёжность, способные удовлетворить самых требовательных геймеров.

 

Используя последние процессорные инновации 8-го поколения Intel® Core™, Supermicro также представляет свою первую материнскую плату mini-ITX SuperO C7Z370-CG-iW с настраиваемыми светодиодами RGB и SuperO C7Z370-CG-L в стандартном форм-факторе АТХ.  Эти материнские платы предназначены для большинства геймеров, а также для любых пользователей, ищущих сбалансированное решение, способное предоставлять базовые функции по доступной цене. Обе платы продемонстрировали максимальные показатели надёжности в ходе соответствующих тестов. 

 

«Спрос на высокопроизводительные и надёжные рабочие станции, настольные системы и игровые продукты продолжает расти на фоне стремительного расширения сегментов киберспорта, приложений виртуальной (ВР) и дополненной реальности (ДР). Наше новейшее поколение рабочих станций, настольных платформ и игровых продуктов серверного качества демонстрирует повышенное внимание специалистов Supermicro к удовлетворению потребностей протребителей и игроков, - отметил Айван Тэй (Ivan Tay), вице-президент Supermicro по вопросам управления продукцией. -  Гонящиеся за мощностью профессионалы, специализирующиеся на создании контента, могут извлечь значительную пользу из производительности и надёжности решений Supermicro».

 

Кроме того, инновационная разработка Supermicro X11SRA представляет собой высокопроизводительную материнскую плату для рабочих станций с поддержкой новых процессоров Intel® Xeon W. Эта однопроцессорная рабочая станция, разработанная для создателей контента в форматах 2D и 3D, оснащена восемью слотами DIMM, тремя слотами расширения PCI-E 3.0 x16 и поддерживает разнообразные диски М.2.

 

Supermicro также сообщила о выпуске высококлассной настольной (HEDT) системы, SYS-5039AD-i, и высокопроизводительной базовой рабочей станции SYS-5039A-i, предназначенной для разработчиков игровых приложений и разнообразного контента.

 

SYS-5039AD-i – оснащается процессорами Intel® Core™ X, содержащими до 18 ядер, поддерживает несколько ГП, предоставляет сверхбыстродействующее хранилище данных с NVMe RAID, 5G LAN и опциональную поддержку технологии водного охлаждения. SYS-5039AD-I обеспечивает производительность и функциональные возможности для многозадачной игровой среды и создателей контента.  Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.supermicro.com/products/system/tower/5039/SYS-5039AD-I.cfm.

 

SYS-5039A-i – высокопроизводительная одногнездовая рабочая станция поддерживает процессоры линейки Intel Xeon W. SYS-5039A-I предназначена для профессиональных создателей контента виртуальной и дополненной реальности, разработчиков программного решения, инжиниринга или интеллектуальной обработки данных. Больше информации по ссылке:  https://www.supermicro.com/products/system/tower/5039/SYS-5039A-I.cfm

 

Для получения дополнительной информации о полном спектре решений Supermicro SuperO™ для настольных и игровых компьютерных систем посетите веб-сайт www.supero.com.

 

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О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

 

Supermicro, SuperО, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

 

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

 

SMCI-F

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Майкл Калодрич (Michael Kalodrich), Super Micro Computer, Inc., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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