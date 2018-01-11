Число пользователей, предварительно зарегистрировавшихся в приложении для предиктивных рынков Delphy, превысило 100 000 человек

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СИНГАПУР, January 8, 2018/PRNewswire/ -- Разработчики платформы Delphy [http://delphy.org ] для рынков предсказаний сегодня сообщили, что число пользователей, прошедших предварительную регистрацию для загрузки приложения, запуск которого запланирован на февраль, уже превысило 100 000 человек. Кроме того, компания также объявила, что токен DPY, который и ляжет в основу платформы, уже котируется на ведущей мировой бирже криптовалют OKEX [https://www.okex.com ].

В результате первичного предложения монет платформе удалось привлечь 19 млн. долл. США для финансирования разработки своего приложения. Ошеломляющий спрос на приложение, предназначенное для работы на мобильных устройствах в качестве облегчённого узла Ethereum, привёл к временному сбою в серверах Delphy всего за несколько часов после запуска программы.

Бо Ванг (Bo Wang), основатель Delphy, отметил: "Показатели предварительной регистрации наглядно демонстрируют интерес сообщества к Delphy и колоссальную привлекательность рынков предсказаний. Отныне все спонсоры имеют возможность приобрести токены DPY с помощью OKEX до официального запуска приложения".

Delphy, общедоступная мобильная платформа предиктивного рынка, использует "мудрость толпы" для основанного на объективных данных прогнозирования будущих событий. Пользователи, с точностью предсказывающие результаты тех или иных событий, получают соответствующее вознаграждение. Клиенты платформы имеют возможность инвестировать средства в прогнозирование финансовых, спортивных, развлекательных и прочих сегментов рынка.

"Превысит ли стоимость биткоина рубеж в 20 000 долл. США на следующей неделе? Будет ли Дональд Трамп избран на второй срок? Удастся ли человечеству совершить полёт на Марс к 2025 году?", - - Бо Ванг привёл примеры возможных событий будущего. По его словам, "привлекая коллективный опыт и знания наших пользователей, Delphy может делать прогнозы относительно важнейших событий нашего времени".

Платформа использует три важнейших условия "коллективного разума", сформулированных известным журналистом Джеймсом Сероуиеки (James Surowiecki), - разнообразие мнений, независимость суждений и децентрализацию. Решение Delphy, названное в честь легендарного оракула в греческой мифологии, построено на базе децентрализованной платформы Ethereum, что практически исключает любые манипуляции с результатами прогнозирования.

Токен Delphy (DPY), положенный в основу платформы, уже доступен на ведущей мировой криптовалютной бирже OKEХ и может быть приобретён за биткоины или эфириумы. На рынке предсказаний DPY будет использоваться для покупки акций и вознаграждения победителей за точные прогнозы. Первые пользователи токена смогут получить бонус посредством баунти-программы Delphy. Около 130 000 токенов DPY будут распределены между трейдерами, приобретающими монеты через OKEX. Официальная информация о программе будет обнародована биржей уже на этой неделе.

О платформе Delphy

Delphy [http://delphy.org ] - общедоступная, децентрализованная мобильная платформа рынка предсказаний, созданная на базе Ethereum. Платформа использует рыночные стимулы для предоставления своим участникам возможностей прозрачной и открытой коммуникации друг с другом в целях обсуждения вероятных результатов предстоящих событий и эффективного прогнозирования будущего. Наша децентрализованная платформа предотвращает любые манипуляции с результатами предсказания. Delphy поощряет своих пользователей вознаграждениями за точное прогнозирование будущих событий. Создатели Delphy стремятся устранять неопределённость в предсказании результатов тех или иных процессов.

Том Фрай (Tom Fry)

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