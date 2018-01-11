В Наньнине - столице выставки Китай-АСЕАН открылась вторая линия метро

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НАНЬНИН (NANNING), Китай, 5 января 2018 г. /PRNewswire/ -- 28 декабря 2017 года в столице выставки КИТАЙ-АСЕАН - городе Наньнин в китайском Гуанси-Чжуанском АР, была введена в эксплуатацию вторая линия метро. Поскольку новая ветка пересекается с линией 1, открытой в 2016 году, с её запуском Наньнинский метрополитен образовал крестообразную сеть, а сам город вступил в новую эру удобного транспортного сообщения. Наньнин является столицей автономного района Гуанси в юго-западном Китае, а также центром политической, культурной, экономической жизни региона и его важнейшим транспортным узлом. Ввод в эксплуатацию двух линий Наньнинского метро вывел Гуанси-Чжуанский АР в центр внимания как первый этнический автономный регион с системой метрополитена.

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После открытия Линии 2 общая протяжённость городской подземки составила 53,1 км, а число станций достигло 43. Переход между ветками метрополитена не только упрощает транспортное сообщение для граждан и разгружает наземные дороги, но и наполняет город новой энергией и вселяет в его жителей новую надежду. Ввод второй ветки в эксплуатацию является наглядным свидетельством общего объёма социально-экономического развития Наньнина и позволит повысить темпы транспортного и городского строительства. Новая линия также создаёт условия для достижения целей городского руководства по созданию универсального международного транспортного узла в регионе и современного, экологически дружественного мегаполиса с гостеприимной атмосферой, и вносит вклад в реализацию задач превращения Наньнина в город с высоким уровнем безопасности и счастливым, благополучным населением. Планируется, что будущая сеть Наньнинского метрополитена будет состоять из 184 станций и восьми линий общей протяжённостью около 252 км.

Город расположен на стратегическом пересечении экономических кругов южного, юго-западного Китая и Юго-Восточной Азии, является центром Экономической зоны залива Бэйбу, а также постоянным местом проведения Выставки Китай-АСЕАН. Наделённый крайне благоприятными природными условиями, Наньнин круглый год утопает в зелени, за что и получил прозвище «Зелёный город». Наньнин, удостоенный премии «UN Habitat Award», в 2016 году вошёл в составленный Министерством жилищного строительства, городского и сельского развития КНР первый перечень «экологических городов-садов национального значения». В декабре 2018 года здесь состоится 12-я Международная садовая выставка.

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