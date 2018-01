Фото из открытых источников

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 5 января 2018 г. /PRNewswire/ -- В стремлении оказать дополнительную поддержку росту мировой торговли организаторы Китайской международной импортной выставки (China International Import Expo (CIIE)) поведут первую сессию мероприятия на территории Национального выставочного и конференц-центра в Шанхае (National Exhibition and Convention Center (Shanghai)) с 5 по 10 ноября 2018 года. Выставка CIIE, охватывающая площадь свыше 59 акров (240 000 кв. м), символизирует новейшее начинание китайского правительства в продвижении новой эпохи открытости и является важной вехи на пути к непрерывному раскрытию китайского рынка внешнему миру. Это мероприятие также предоставляет компаниям по всему миру поистине историческую возможность сделать первые шаги к выходу на колоссальный по своим масштабам рынок Поднебесной. По прогнозам организаторов, выставка привлечёт около 150 тыс. профессиональных покупателей из более чем 100 стран и регионов земного шара.

В Шанхае состоится первая Китайская международная импортная выставка, ориентированная на стимулирование мировой торговли

«Располагая самым большим населением и второй по величине экономикой в мире, Китай занимает вторую строчку в импортёрском и потребительском рейтинге планеты. Китайские потребители демонстрируют растущий спрос на высококачественные продукты и сервисы. Прогнозируется, что в течение ближайших пяти лет Китай импортирует продукцию и услуги общей стоимостью 10 трлн. долл. США, - отметил Сунь Чэнхай (Sun Chenghai), заместитель генерального директора Бюро CIIE. - Проведение CIIE представляет собой инициативу китайского правительства по созданию открытой платформы, позволяющей государствам и компаниям из всех уголков земного шара продемонстрировать свой потенциал на обширнейшем китайском рынке и использовать возможности для регионального сотрудничеств»".

Выставка будет включать региональные павильоны торговли и инвестиций, а также зону корпоративных и бизнес-экспозиций. В рамках мероприятия состоится и первый Форум по вопросам международной торговли в Хунцяо, а также другие дополнительные активности, включая встречи для установления контактов между поставщиками и покупателями, семинары и презентации новых продуктов.

В региональном павильоне торговли и инвестиций будут представлены исключительно экспозиции различных стран. Представители всех заинтересованных регионов смогут продемонстрировать свой потенциал в сфере торговли и инвестиционной деятельности, включая продукты и услуги, уровень промышленного развития, инвестиции и туризм и т.д. Китайское правительство бесплатно предоставит выставочные площади всем странам в региональном павильоне. Китай также предоставит прямую благотворительную и логистическую поддержку развивающимся странам.

В зоне корпоративных и бизнес-экспозиций будут представлены товары различных категорий, включая:

Высококлассное смарт-оборудование

Потребительская электроника и бытовая техника

Автомобили;

Одежда, аксессуары и потребительские товары

Пищевые и сельскохозяйственные продукты

Медицинское оборудование и продукты для медицинского ухода

В число представленных сервисов войдут:

Туризм

Развивающиеся технологии

Культура и образование

Креативный дизайн

Аутсорсинг услуг

Расходы на презентацию продуктов в зоне корпоративных и бизнес-экспозиций будут распределены между предприятиями-экспонентами (первые компании, зарегистрировавшиеся до 31 января 2018 года, получат скидку в размере 20%). Все предприятия, желающие принять участие в CIIE, могут посетить веб-сайт http://www.ciie.org/zbh/en/ и зарегистрироваться до 30 июня 2018 г.

«Первая сессия выставки не только поможет удовлетворить спрос китайских потребителей на продукцию более высокого качества, но и послужит стимулом для других стран в создании продуктов и сервисов, позволяющих им развивать торговлю, продвигать экономическую глобализацию и содействовать открытости мировой экономики», - отметил Сунь Чэнхай.

О Китайской международной импортной выставке (China International Import Expo)

Китайская международная импортная выставка (CIIE) является совместной инициативой Министерства коммерции Китайской Народной Республики и Народного правительства г. Шанхай, реализуемой при поддержке международных организаций, включая ВТО, Конференцию Организации Объединённых Наций по торговле и развитию и Организацию Объединённых Наций по промышленному развитию. Мероприятие организуется Бюро CIIE и компанией National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd.

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.ciie.org/

