Компания "Boardriders, Inc." Заявляет о покупке компании "Billabong International Limited"

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г. Хантингтон-Бич, штат Калифорния, 6 января 2018 /PRNewswire/ -- компания "Boardriders, Inc.", всемирная компания в отрасли экстремальных видов спорта и активного образа жизни, которая владеет и управляет брендами "Quiksilver", "Roxy" и "DC Shoes" сегодня заявила о подписании окончательного соглашения о приобретении всех акций компании "Billabong International Limited" (ASX:BBG). После объединения компании "Boardriders" и "Billabong" смогут создать ведущую компанию в секторе экстремальных видов спорта, охватывающую свыше 7 тысяч оптовых клиентов в более чем 110 странах, сеть электронных магазинов в 35 странах и более 630 клиентов в сфере розничной торговли в 28 странах мира. Объединенной компании будут принадлежать самые престижные бренды в этой индустрии, так как в семейство брендов "Boardriders" войдут "Billabong", "RVCA", "Element", "VonZipper" и "Xcel.

Объединенный бизнес будет иметь многоотраслевую направленность и сможет предложить мировому сообществу спортсменов-экстремалов полный комплект инновационных линеек продукции и широкий выбор общественных мероприятий. Одним из важных преимуществ такого объединения станет возможность углубления партнерских отношений с клиентами и поставщиками, создание новых взаимных выгод и привлечение дополнительных инвестиций в бренды и индустрию экстремальных видов спорта в целом.

Благодаря средствам, которыми управляет компания "Oaktree Capital Management, L.P." ("Oaktree"), компания "Boardriders" серьезно улучшила свою операционную и финансовую деятельность с начала реструктуризации компании в феврале 2016 года. Компания рационализировала систему дистрибуции, оптимизировала структуру затрат, переделала платформу разработки продукции и инвестировала в ряд инициатив по развитию бренда, маркетинга и сети электронных продаж. Успешная реструктуризация компании и повторная конфигурация платформы "Boardriders" создала возможность, позволяющую перенести бренды "Billabong" на ту же рабочую платформу, чтобы так же ускорить и их рост.

После завершения сделки Дейв Таннер, нынешний управляющий директор "Oaktree" и действующий генеральный директор по реструктуризации "Boardriders" станет генеральным директором "Boardriders". Пьер Агнес, нынешний Генеральный директор "Boardriders", станет Президентом "Boardriders", останется членом совета и возьмет на себя большую часть обязанностей по слиянию двух компаний.

Как сообщил г-н Таннер: "Объединение двух ведущих компаний в отрасли экстремального спорта, которым принадлежат множество культовых брендов с глубокой историей серфинга, сноубординга и скейтбординга, впечатляет всех, кто вместе с нами разделяет увлечение видами экстремального спорта на открытом воздухе. Мы стремимся сохранить индивидуальность, творческий потенциал и уникальную культуру всех брендов, используя лучшую рабочую платформу для ускорения роста брендов во всем мире. Мы рады стать одной семьей с сотрудниками компании "Billabong" и с нетерпением ожидаем совместной работы над тем, чего мы можем добиться вместе."

Г-н Агнес добавил: "Создание единой интегрированной мировой платформы позволит объединенной компании усилить свои вложения в инновации и качество продукции, цифровой маркетинг, стратегии привлечения клиентов и сети электронных продаж, что принесет свои преимущества нашим покупателям и укрепит позиции компании и отрасли. Увеличенная и более сильная платформа предлагает множество захватывающих возможностей для наших сотрудников, покупателей, поставщиков и спортсменов. Для меня честь и удовольствие передать эстафету лидера Дейву и продолжить работать с ним на следующем этапе в развитии компании "Boardriders".

Кроме того, теперь, после подписания соглашения компания "Boardriders" может обсудить будущие возможности с Нейлом Фиске, нынешним генеральным директором "Billabong Group". "Мы высоко ценим Нейла и результаты, которых он достиг за годы своей работы. Лично я ценю его тонкое стратегическое мышление и качества лидера. Я очень надеюсь, что он присоединится к нам на следующем этапе этого пути и продолжит вносить свою лепту в эти величайшие бренды", - поделился Мэтт Уилсон, председатель совета "Boardriders" и управляющий директор, а также со-управлющий инвестиционным портфелем в "Oaktree".

Для покупки необходимо соблюсти ряд условий завершения сделки, в том числе получить разрешения акционеров, суда и официальных контролирующих органов. Все формальности, связанные со сделкой, планируется завершить в первом полугодии 2018 г.

Консультанты и финансирование:

Ведущим консультантом по финансам компании "Boardriders" является компания "SCOPE Advisors LLC". Помимо этого, компания "Boardriders" пользуется финансовыми консультациями "BofA Merrill Lynch", "Deutsche Bank Securities Inc." и "Macquarie Capital". Консультации по правовым вопросам компании "Boardriders" предоставляют "Kirkland & Ellis LLP" и "Gilbert + Tobin". Средства для финансирования этой покупки компания "Boardriders" получила от "Deutsche Bank Securities Inc.", "BofA Merrill Lynch" и "Macquarie Capital".

Краткая справка о компании "Boardriders, Inc.":

"Boardriders, Inc." является ведущей компанией в отрасли экстремальных видов спорта и здорового образа жизни, которая занимается разработкой, производством и распространением снаряжения, обуви и аксессуаров известных торговых марок для "Boardriders" по всему миру. Бренды снаряжения и обуви Компании представляют повседневный образ жизни молодых людей, разделяющих увлечение экстремальными видами спорта на открытом воздухе. У брендов Компании "Quiksilver", "Roxy" и "DC Shoes" есть свои корни и наследие в серфинге, сноубординге и скейтбординге. Продукция Компании продается в более чем 110 странах мира в большой сети магазинов, включая магазины оборудования для серфингистов, скейтбордистов и сноубордистов, фирменные магазины компании "Boardriders" и другие розничные магазины, принадлежащие Компании, прочие специализированные магазины, отделы и различные электронные каналы продаж. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайтах наших брендов: www.quiksilver.com, www.roxy.com и www.dcshoes.com.

Информация о компании "Oaktree":

"Oaktree" занимает лидирующую позицию среди инвестиционных управляющих компаний, которые специализируются на альтернативных инвестициях, под управлением компании по состоянию на 30 сентября 2017 г. находятся активы на сумму 100 млрд. долларов США. Фирма подчеркивает свой ценностно-ориентированный подход к инвестированию в проблемные долговые обязательства, корпоративную задолженность (включая высокодоходные облигации и кредиты с преимущественным правом требования), управляемое инвестирование, обратимые ценные бумаги, недвижимость и котируемые фондовые ценности, предусматривающий контроль риска и действия в соответствии с обстоятельствами. В фирме работают свыше 900 сотрудников, офисы расположены в 18 городах мира, а головной офис находится в г. Лос-Анджелес. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте компании "Oaktree": http://www.oaktreecapital.com/.

Прогнозные заявления:

В этом пресс-релизе можно найти прогнозные заявления, к которым, помимо прочего, относятся ожидания руководства по поводу ряда бизнес-операций и взаимоотношений с поставщиками. На прогнозные заявления влияют риски и неопределенность, поэтому фактические результаты могут сильно отличаться от задуманного. Компания не берет на себя обязательств по обновлению подобных заявлений, сделанных на дату настоящего пресс-релиза.

Контактные лица по связям со СМИ:

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контакт: "Sitrick and Company"—Стюарт Пфайфер, тел.: +1.310.788.2850, эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. / Анита-Мари Лори, тел.:+1.310.788.2850, эл. адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .