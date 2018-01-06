trade.io будет представлена на OKEx и розыгрыш 100 000 токенов Trade Token

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ЦУГ (Швейцария), December 29, 2017/PRNewswire/ -- Компания trade.io с гордостью объявила о включении в одну из крупнейших глобальных бирж цифровых активов OKEx, находящейся в Белизе с главным операционным центром в Гонконге. OKEx - международная компания, специализирующаяся на технологии блокчейн и разработке цифровых активов и приложений. Ее флагманская платформа OKEx.com часто попадает в Топ 3 (общий) по объему торговли внутри дня. В честь этого события trade.io разыграет 100 000 токенов TIO Trade Token среди пользователей OKEx.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg )

Генеральный директор trade.io CEO Джим Прейсслер (Jim Preissler) прокомментировал эту новость следующим образом: "Мы провели отличное ICO, собрав более 20 миллионов долларов, и чувствуем свое обязательство перед теми, кто принял участие. Мы считаем компанию OKEx лидером отрасли и уверены в том, что наше сообщество выиграет от этого сотрудничества".

Trade Token будет размещен как TIO, а официальные валютные пары будут выглядеть следующим образом:

TIO / BTC

TIO / ETH

TIO / USDT

Торговля официально начнется 8 января 2018 года, а детали розыгрыша будут опубликованы до размещения Trade Token. В данный момент компания trade.io завершает генерацию токенов и уже получила взносы от 10 000 участников.

Подробную информацию можно получить на сайте trade.io/okex [https://trade.io/okex ]

О проекте trade.io

trade.io способствует демократизации финансовых рынков и экономит деньги инвесторов и компаний посредством сокращения и отмены комиссий с помощью своей инновационной торговой блокчейн-платформы. Проект разрушает экосистему банков, советников, рынков и регистраторов, снимающих комиссию, которые могут быть исключены из процесса и заменены более эффективными пиринговыми блокчейн платформами. Биржа trade.io поддерживает не только торговлю активами, но и более эффективный допуск активов к крипто-экономике на основе безусловной и надежной истории блокчейна. Компания совмещает эти операционные активы с опытом в области банковских инвестиций и консалтинга, а также управляет своей системой в регулируемых, стандартных условиях.

О проекте OKEx

OKEx - ведущая платформа для торговли цифровыми активами, которая предлагает возможность торговли токенами и деривативами пользователям по всему миру. На сегодняшний день она предлагает более 100 валютных пар и 5 фьючерсных пар. Ежедневный объем торговли фьючерсами на биткоин через OKEx составляет около 1,5 млрд. долларов и считается золотым стандартом в отрасли. OKEx обслуживает миллионы пользователей в более чем 100 странах.

Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg

Source:

trade.io

Helen Astaniou (Хелен Астаниу), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 0041435081834