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Держатели карт UnionPay со следующего года смогут воспользоваться удобным платёжным сервисом в России

Суббота, 06 Января 2018 12:02
Держатели карт UnionPay со следующего года смогут воспользоваться удобным платёжным сервисом в России Фото из открытых источников

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 29 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания UnionPay International в последнее время не жалеет усилий для расширения сети действия своих карт в России.  Ожидается, что до начала Чемпионата мира по футболу в 2018 году карты UnionPay будут принимать 90% всех местных банкоматов и POS-терминалов, а держатели таких карт смогут воспользоваться удобными платёжными сервисами в таких городах, как Москва, Калининград, Санкт-Петербург и Волгоград. В настоящий момент сеть действия карт данной платёжной системы охватывает свыше 85% всей территории России. Свыше 400 000 POS-терминалов принимают карты с технологией бесконтактных платежей - UnionPay QuickPass.

 

Россия уже стала популярным направлением среди китайских туристов, выезжающих за рубеж. Согласно новейшим данным, в 2017 году страну посетили около 900 000 китайских путешественников в составе «безвизовых» тургрупп, что на 18% больше, чем в предшествующем году. По прогнозам во время летнего Чемпионата мира по футболу в будущем году в Россию приедут как минимум 100 000 туристов из Поднебесной. Как отмечают специалисты, удобные платёжные сервисы являются ключевым фактором в повышении уровня удовлетворённости китайских туристов при поездках в Россию.

 

В этом году компания UnionPay International работала над оптимизацией сотрудничества с российской банковской отраслью. В мае карты UnionPay стал принимать Сбербанк России, что позволило значительно расширить сферу приёма карт этой платёжной системы. В августе банк ВТБ-24, который ранее обеспечил полноценный приём карт UnionPay во всех своих банкоматах, позволил принимать эти карты и всем своим коммерческим пользователям. Лишь в одном 2017 году количество торговых точек и банкоматов, принимающих карты UnionPay, увеличилось на 100%, достигнув 630 000 торгово-сервисных предприятий и 100 000 банкоматов.

 

Технология UnionPay QuickPass стала новой функцией сервиса UnionPay в России. С недавних пор около 10 000 магазинов сети Х5 и мегамаркетов «Лента» начали полноценный приём карт UnionPay с поддержкой QuickPass. Отныне покупатели могут осуществлять платежи в одно касание с помощью смартфонов и IC-карт UnionPay. Карты этой платёжной системы принимаются заправочными станциями BP и «Роснефть» по всей России. А кассы и терминалы самообслуживания РЖД будут принимать такие карты с начала 2018 года.

 

На фоне непрерывной оптимизации сети приёма карт UnionPay в России всё больше и больше местных жителей отдают предпочтение данной платёжной системе. Более 10 региональных банков, включая Газпромбанк и Россельхозбанк, уже выдали своим клиентам около 1,3 млн. карт UnionPay. В июле этого года UnionPay International подписала с НСПК соглашение о сотрудничестве в вопросах выдачи карт, а Россельхозбанк, входящий в состав национальной системы, выдал первую совместную дебетовую карту UnionPay-МИР, тем самым расширив сферу применения карт МИР, до этого действовавших только на территории РФ, в более чем 160 странах и регионах присутствия UnionPay.

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Агнес Хоу (Agnes Hou), +86-21-20265843, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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