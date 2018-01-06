Компания PharmaMar подписывает лицензионное соглашение о коммерческой реализации и дистрибуции препарата Aplidin(R) (плитидепсин) с израильской фирмой Megapharm

Фото из открытых источников

МАДРИД, January 3, 2018/PRNewswire/ -- Компания PharmaMar (MCE: PHM) сегодня объявила о заключении лицензионного соглашения с фирмой Megapharm Ltd. О коммерческой реализации и дистрибуции противоопухолевого препарата морского происхождения Aplidin(R) (плитидепсин) в Израиле и на территории Палестинской автономии.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150203/727958-b )

В соответствии с упомянутым соглашением, компания Megapharm зарегистрирует препарат Aplidin(R) от имени PharmaMar и будет заниматься его реализацией в обоих указанных регионах. Компания PharmaMar сохранит за собой исключительные права на производство и будет поставлять готовый продукт для клинического и коммерческого использования.

Aplidin(R) является вторым по степени перспективности противоопухолевым препаратом компании PharmaMar, разрабатываемым в настоящее время для лечения множественной миеломы и ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомы. В марте 2016 года компания объявила о том, что плитидепсин продемонстрировал положительные результаты в ходе базового клинического исследования фазы III (под названием ADMYRE) для пациентов с множественной миеломой[i].

Руководитель онкологического подразделения компании PharmaMar Луис Мора (Luis Mora) сообщил следующее: "Мы намереваемся сосредоточить усилия своего первого стратегического альянса с компанией Megapharm на коммерческой реализации препарата Aplidin(R) для лечения множественной миеломы в Израиле и на территории Палестинской автономии. Мы заинтересованы в обеспечении новой и первой в своем роде формы лечения для нуждающихся в нем пациентов".

Глава компании Megapharm Мирон Друкер (Miron Drucker) заявил: "Соглашение между компаниями PharmaMar и Megapharm представляет собой существенный шаг вперед для системы здравоохранения на нашей территории, поскольку Aplidin(R) заключает в себе принципиально новый механизм лечения множественной миеломы. Мы рассчитываем обеспечить доступность наиболее прогрессивных методов лечения для наших пациентов в Израиле и на территории Палестинской автономии".

i.

https://www.pharmamar.com/2016/03/31/aplidin-shows-positive-results-in-pivotal-phase-iii-clinical-trial-for-multiple-myeloma

Контактная информация: отдел по работе со СМИ (+34-638-79-62-15) и отдел по работе с инвесторами (+34-914444500)

Photo:

http://photos.prnewswire.com/prnh/20150203/727958-b

Source:

PharmaMar