Рон Перри стал новым главой правления и главным исполнительным директором Columbia Records

Фото из открытых источников

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 2 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Главный исполнительный директор Sony Music Entertainment Роб Стрингер (Rob Stringer) сегодня сообщил о назначении Рона Перри (Ron Perry) на должность главы правления и главного исполнительного директора Columbia Records. Г-н Перри будет работать в Нью-Йорке под непосредственным руководством Роба Стрингера. В его обязанности войдёт общее управление деятельностью Columbia - компанией, являющейся лицом многих знаменитейших и легендарных артистов мира.

По словам г-на Стрингера, «Рон - чрезвычайно динамичный и прогрессивный руководитель, отличающийся способностью извлекать максимальный результат из художественной концепции. Наблюдая за его колоссальными успехами на протяжении последних лет, мы очень рады приветствовать Рона Перри в коллективе Sony Music, где он встанет во главе замечательной команды, управляющей уникальной коллекцией легендарного лейбла Columbia Records».

Г-н Перри, в свою очередь, заявил: «Я хочу поблагодарить Роба за потрясающую возможность руководить ведущей компанией звукозаписи во всей истории современной музыки. Возглавить предприятие со столь легендарной историей - это одновременно и высочайшее достижение, и величайшая ответственность за всю историю моей карьеры. Columbia Records выдержала испытание временем, с честью и достоинством завоевав себе звание знакового лейбла для ярчайших мировых звёзд. Роб передаёт мне команду чрезвычайно талантливых специалистов Columbia. И я с нетерпением жду возможности преумножить их успех, создавая новые имена в сфере культурных новаций и укрепляя лидерские позиции Columbia на будущее».

38-летний Рон Перри приходит в Columbia из SONGS Music Publishing, где с момента основания компании в 2004 году он занимал пост президента и мажоритарного партнёра, владеющего значительным количеством акций. В этой роли г-н Перри отвечал за заключение контрактов с Lorde, The Weeknd, Major Lazer, Diplo, Desiigner и т.д. В альбоме Lorde «Melodrama», номинированном на премию «Гремми-2017» имя Рона Перри значится в графе «A&R» (художник и репертуар). Он также принимал непосредственное участие в создании мультиплатиновых треков The Weeknd и Daft Punk – «Starboy» и «I Feel It Coming». В ходе своей карьеры г-н Перри неоднократно получал различные отраслевые награды и признания, в их числе включение в рейтинги Billboard Power 100 Variety «Hitmakers» в 2017-м, а также в The Hollywood Reporter «Top Hitmakers» и Billboard «Top A&R Power Players» в 2016 году. Он также входил в список Billboard «40 Under 40» в 2013, 2014 и 2015 годах.

О компании Sony Music Entertainment

Sony Music Entertainment - международная звукозаписывающая компания, работающая с широким кругом как региональных исполнителей, так и мировых звёзд. Компания может похвалиться весьма обширным каталогом, в котором представлены одни из важнейших достижений в истории музыки. В коллекцию Sony Music Entertainment входят ведущие звукозаписывающие лейблы, представляющие музыку всех жанров, включая Arista Nashville, Beach Street Records, Black Butter Records, BPG Music, Bystorm Entertainment, Century Media, Columbia Nashville, Columbia Records, Day 1, Descendant Records, Disruptor Records, Epic Records, Essential Records, Essential Worship, Fo Yo Soul Recordings, House of Iona Records, Insanity Records, Kemosabe Records, Legacy Recordings, Masterworks, Masterworks Broadway, Ministry of Sound Recordings, Monument Records, OKeh, Polo Grounds Music, Portrait, RCA Inspiration, RCA Nashville, RCA Records, Relentless Records, Reunion Records, Sony Classical, Sony Music Latin, Star Time International, Syco Music и Verity Records. Sony Music Entertainment является стопроцентным дочерним предприятием Sony Corporation of America.

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/622951/Sony_Music_Entertainment_Chairman_and_CEO_Ron_Perry.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лиз Янг (Liz Young), Sony Music Entertainment, 917-327-1055, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Кимберли Харрис (Kimberly Harris), Columbia Records, 212-833-5858, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.