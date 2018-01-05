В новогоднюю ночь на Таймс-сквер состоялся дебют промо-ролика китайского города Чжуншань

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ЧЖУНШАНЬ (ZHONGSHAN), Китай, 2 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Китайский Чжуншань - город со славной историей и богатой культурой, - представил свой новейший рекламный ролик на нью-йорской Таймс-сквер. Дебют ролика, посылающего приглашение всем людям в мире, состоялся 1 января 2018 года в 00:00 по местному времени. Транслироваться рекламное видео будет до 31 января 2018 года.

Говорят, что любой город делают известным его жители. Короткий видеофильм под тематическим названием «Китайский Чжуншань - родина великого человека», - рассказывает историю жизни и достижений Сунь Ятсена (чьё имя в китайской транскрипции - Сунь Чжуншань). Благодаря кадрам прошлого, настоящего и будущего Чжуншаня, зрители ролика могут по-новому понять единственный в Китае город, названный в честь великого государственного деятеля.

Это промо-видео демонстрирует большую привлекательность и культурную самобытность Китая. Ролик начинается с изображения официального символа Чжуншаня - цветка делоникса царственного, олицетворяющего почёт и хвалу Сунь Ятсену и дух самого города - открытость, энтузиазм, инклюзивность и гармонию. Далее короткий фильм рассказывает своей аудитории о богатой истории и комфорте современного Чжуншаня. Зрители могут полюбоваться достопримечательностями и видами города - бывшей резиденцией Сунь Ятсена, реками Цицзян и Ляньси (Международным туристическим комплексом Цуйхэн) и парком Чжань, пешеходной улицей им. Сунь Ятсена, чжуншаньскими орлеанами, традиционными фонарями и многим другим. В завершение ролик рассказывает о «важном транспортном узле в заливе Гуандун-Гонконг-Макао», - канале между Шэньчжэнем и Чжуншанем, - и передовом инновационном районе Цуйхэне, тем самым позволяя аудитории заглянуть в будущее города.

Чжуншань - родина Сунь Ятсена, великого пионера китайской демократической революции. С годами, неизменно следуя духу новаторства, Чжуншань быстро развился в важный современный производственный центр на западном берегу китайской Жемчужной реки. Здешнее осветительное оборудование, являющееся одним из ведущих предметов экспорта, реализуется в 190 странах и регионах мира. На сегодняшний день, стремящийся к инновациям Чжуншань решительно наращивает инвестиции в модернизацию промышленного сектора. По данным Управления пропаганды Городского комитета КПК КНР, в 2016 году в Чуншане действовало 882 высокотехнологичных предприятия, а в 2017 году заявки на получение данного статуса подали ещё почти 1 400 компаний.

Одновременно с развитием экономики Чжуншань непрерывно продвигает процессы модернизации городской среды и повышения качества жизни. Посредством крупномасштабных проектов лесонасаждения степень покрытия территории лесными массивами достигла 95%, были построены 247 показательных эко-деревень, характеризующихся «красивыми сельскими пейзажами», региона в целом стал наглядной иллюстрацией концепции «Прекрасный Китай».

При помощи нового промо-ролика на экранах нью-йоркской Таймс-сквер Чжуншань надеется расширить степень открытости миру и в полной мере использовать свои географические, культурные и экологические преимущества. Являясь в более широком смысле геометрическим центром региона большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, на сегодняшний день Чжуншань переживает период своего расцвета.

Ссылки на визуальные изображения:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=303780

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/623823/Zhongshan_Promo_Video.jpg

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