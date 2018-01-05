Air China станет идеальным выбором для зарубежных пассажиров, совершающих международные перелёты

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ПЕКИН (BEIJING), 29 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- В ходе недавней пресс-конференции муниципальное правительство Пекина сообщило, что начиная с 28 декабря 2017 года иностранные граждане из 53 стран мира, включая Австрию, въезжающие в Китае через шесть пунктов прибытия в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, включая международные аэропорты «Шоуду» (Пекин), «Биньхай» (Тяньцзинь) и Шицзячжуан, получат возможность воспользоваться политикой 144-часового безвизового транзита при наличии у них билета на стыковочный рейс в третью страну (или регион).

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Эта политика станет мощным стимулом для развития туристической и авиационной отраслей в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Авиакомпания Air China Limited («Air China») будет активно содействовать в реализации новой политики безвизового транзита. Ставя потребности пассажиров стыковочных рейсов во главу угла, Air China будет оптимизировать свои продукты и сервисы в целях дальнейшего повышения качества обслуживания и предоставления пассажирам максимального комфорта по прибытии в Пекин.

Авиакомпания располагает развитой сетью маршрутов и идеально подходит для пассажиров, приезжающих в китайскую столицу из-за рубежа.

На сегодняшний день Air China обслуживает свыше 420 маршрутов, включая 101 международный и 16 региональных, а также обеспечивает транзитные перелёты в 185 городов в 40 странах и регионах на шести континентах. Мы еженедельно предоставляем пассажирам свыше 1,66 млн. мест на 8 500 рейсов. Членство в Star Alliance позволяет Air China дополнительно охватывать 1 330 пунктов назначения в 192 странах мира. Наша впечатляющая маршрутная сеть отвечает потребностям большинства иностранных пассажиров. Политика 144-часового безвизового транзита через аэропорты Пекина, Тяньцзиня и Шицзячжуана позволит удовлетворить нужды туристов, путешествующих в третьи страны.

Air China также планирует повысить пропускную способность транзитного узла в Пекине и обеспечить беспроблемные стыковки для пассажиров, пользующихся политикой безвизового пребывания

Внедрение упомянутой политики позволит увеличить число туристов, прибывающих в регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Air China будет использовать эту возможность для оперативной коррекции пропускной способности, исходя из спроса на транзит, и предоставления пассажирам поддержки в организации стыковок через аэропорты Пекина, дабы обеспечить туристам из всех уголков земного шара комфортное безвизовое пребывание в китайской столице. Кроме того, авиакомпания планирует совместно с местными турагентствами представить специальные туристические продукты, удовлетворяющие потребностям пассажиров. В планы компании входит и запуск серии сопутствующих продуктов, рассказывающих туристам о красотах Китая. И все это - при сохранении непревзойдённого уровня пассажирского обслуживания.

Туристический комитет Пекина, Star Alliance и аэропорт «Шоуду» обеспечат пассажирам дополнительное удобство

В начале 2017 года Air China, пекинский комитет по вопросам туризма и Capital Airport Company Limited подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере совместного развития рынка въездного туризма с целью обеспечения регулярной коммуникации и подготовки к запуску политики 144-часового безвизового транзита. Авиакомпания Air China в очередной раз объединила свои усилия со Star Alliance и Международным аэропортом «Шоуду», и в декабре 2017 года партнёры подписали протокол о взаимопонимании «Под одной крышей». Стороны договорились о тесном сотрудничестве в целях оптимизации сервисов в Международном аэропорту «Шоуду» и его превращения в узловую воздушную гавань мирового класса и значительного повышения качества обслуживания пассажиров. В результате пассажиры получат дополнительный уровень удобства благодаря совместному использованию инфраструктуры аэропорта, оптимизированным процедурам трансфера и повышенному качеству сервисов альянса.

Перечень стран, граждане которых имеют возможность воспользоваться политикой 144-часового безвизового транзита в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй (53 страны)

Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Россия, Великобритания, Ирландия, Кипр, Болгария, Румыния, Украина, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Македония, Албания, Монако, Беларусь, США, Канада, Бразилия, Мексика, Аргентина, Чили, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, Сингапур, Бруней, ОАЭ и Катар.

О компании Air China

Air China является единственной общенациональной китайской авиакомпанией и членом «Star Alliance».

По состоянию на конец декабря 2017 г. (зимний и весенний сезоны) Air China (включая Shenzhen Airlines, Macau Airlines, Dalian Airlines, Inner Mongolia Airlines, Beijing Airlines и Air China Cargo) располагает 590 самолетами Boeing и Airbus. Число обслуживаемых компанией пассажирских маршрутов достигает 420, включая 101 международный, 16 региональных и 303 внутренних. Air China совершает полёты в 40 стран (регионов) и 185 городов назначения, в том числе - 66 международных аэропортов, 3 региональных и 116 внутренних воздушных гаваней. Мы еженедельно предоставляем пассажирам свыше 1,66 млн. мест на 8 500 рейсов.

Благодаря впечатляющей маршрутной сети авиакомпании с узлом в Пекине и при поддержке Star Alliance пассажиры могут с лёгкостью добираться до 1 330 аэропортов в 192 странах мира.

Учреждённая в 1994 году программа PhoenixMiles является первой в Азии программой поощрения часто летающих пассажиров, распространяющейся на клиентов нескольких авиалиний.

Air China прилагает все усилия для предоставления пассажирам безопасного, приятного и комфортного сервиса, благодаря чему стоимость её бренда возрастает с каждым годом. В 2016 году Air China стала единственной авиакомпанией, выбранной СААS для включения в рейтинг «500 самых ценных брендов мира» - стоимость её бренда оценивается более чем в 115,689 млрд. юаней.

Чтобы узнать больше, посетите официальный веб-сайт Air China www.airchina.com или обращайтесь на «горячую линию» авиакомпании по номеру 95583.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Агнес Лью (Agnes Liu), +86-10-6146-1045, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.