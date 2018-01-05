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trade.io объединяется с Bancor Protocol для обеспечения держателей токенов продолжительной ликвидностью

Пятница, 05 Января 2018 10:59
trade.io объединяется с Bancor Protocol для обеспечения держателей токенов продолжительной ликвидностью Фото из открытых источников

ЦУГ, Швейцария, December 28, 2017/PRNewswire/ -- trade.io  - финансовая биржа нового поколения на основе технологии блокчейн - продолжает пополнять свой внушительный список партнеров и объявляет о своих планах по интеграции Bancor Protocol, стандарта автономно конвертируемых блокчейн-криптовалют, именуемых "смарт-токенами" (Smart Tokens).

 

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg )

 

Эта интеграция дает возможность конвертировать токен ERC20 биржи trade.io, именуемый "Trade Token" или "TIO", в токены Ethereum ERC20 и обратно непосредственно в сети Bancor посредством простого веб-приложения. Система Token Relay с поддержкой стандарта Bancor будет создана вскоре после продажи токенов trade.io и составит от 2 до 5% общей рыночной капитализации. Присоединиться к сообществу trade.io вы можете здесь [https://app.bancor.network/communities/5a410ad7d82f0300018b1941/about ].

 

По этому поводу генеральный директор trade.io Джим Прейсслер (Jim Preissler) дал следующий комментарий: "Мы продолжаем делать сообществу trade.io выгодные предложения, и сотрудничество с Bancor является очередным примером. Мы наблюдаем большой спрос со стороны сообщества, и создание простого способа конвертации токенов - это логичный шаг".

 

На сегодняшний момент биржа trade.io находится в процессе генерации токенов и уже получила взносы на сумму около 20 миллионов долларов от более чем 10 000 участников. Ранее в этом году проект Bancor Protocol собрал 153 миллиона долларов, что является примером самой успешной первичной генерации токенов за всю историю.

 

На сайте https://trade.io/bancor можно получить дополнительную информацию и ознакомиться с Белой книгой trade.io [https://trade.io/whitepaper/EN.pdf ].

 

О проекте trade.io:  

trade.io способствует демократизации финансовых рынков и экономит деньги инвесторов и компаний посредством сокращения и отмены комиссий с помощью своей инновационной торговой блокчейн-платформы. Проект разрушает экосистему банков, советников, рынков и регистраторов, снимающих комиссию, которые могут быть исключены из процесса и заменены более эффективными пиринговыми блокчейн платформами. Биржа trade.io поддерживает не только торговлю активами, но и более эффективный допуск активов к крипто-экономике на основе безусловной и надежной истории блокчейна. Компания совмещает эти операционные активы с опытом в области банковских инвестиций и консалтинга, а также управляет своей системой в регулируемых, стандартных условиях.  

 

О компании Bancor:  

Bancor Protocol(TM) - стандарт создания смарт-токенов (Smart Tokens(TM)), криптовалют со встроенной конвертируемостью напрямую через смарт-контракты. Bancor применяет инновационный метод "коннектора" токенов для обеспечения формульной калькуляции стоимости и продолжительной ликвидности всех включенных в него токенов без взаимодействия сторон на бирже. Смарт-токены объединяются, формируя сети ликвидности, что увеличивает стоимость генерируемых пользователями криптовалют. Дополнительную информацию можно получить на сайте

[https://www.bancor.network ] и в Белой книге Bancor Protocol(TM)

[https://www.bancor.network/whitepaper ].

 

Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg 

 

Source:

Trade.io

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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