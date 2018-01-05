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Заявление GOMG Holdings Ltd о продаже миноритарного пакета акций Балшского нефтеперерабатывающего завода компании Delvina Investment Partners Ltd

Пятница, 05 Января 2018 09:34
Заявление GOMG Holdings Ltd о продаже миноритарного пакета акций Балшского нефтеперерабатывающего завода компании Delvina Investment Partners Ltd Фото из открытых источников

БАЛШ (BALLSH), Албания, 29 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Владельцы компании GOMG Holdings Ltd, господа Сарджент (Sargeant) и Абу-Наба (Abu Naba'a), рады сообщить о завершении сделки продажи принадлежащего им миноритарного пакета акций нефтеперерабатывающего завода (IRTC) в Балше своим местным албанским партнёрам. Процесс продажи был начат ещё в июне 2017 года. При прежнем руководстве завод обанкротился, а Сарджент и Абу-Наба предприняли активные действия для перезапуска производственной деятельности и возврата рабочих мест 1200 албанским сотрудникам предприятия в ноябре 2016 года. По состоянию на май 2017 года, в сотрудничестве с Министерством энергетики и промышленности и компанией Bankers Petroleum, завод удалось вывести на полную производственную мощность: практически вся сырая нефть, добываемая в Албании, перерабатывается в Балше. С тех пор, а также после подписания обязующего протокола о намерениях продать принадлежащий им пакет акций, г-да Сарджент и Абу-Наба не принимают участия в управлении или принятии решений советом директоров IRTC, а повседневный контроль над предприятием неизменно находится в руках их албанского партнёра.  Состоявшийся окончательный выкуп акций в полной мере соответствует реалиям руководства нефтеперерабатывающим заводом в Балше. Сарджент и Абу-Наба огорчены поступающими новостями о некоторых текущих трудностях на заводе, но они давно не участвуют в управлении предприятием. Однако они сохраняют оптимизм в отношении потенциала албанской отрасли углеводородов и продолжат искать возможностей для использования своего обширного опыта и компетенции во благо страны.

 

Гарри Сарджент III (Harry Sargeant III):

 

Гарри Сарджент III - известный руководитель энергетической и судовладельческой компании со штаб-квартирой в американской Флориде. Бывший офицер и лётчик-истребитель Корпуса морской пехоты США, г-н Сарджент возглавляет частное международное предприятие, в состав которого входят авиационные компании, нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные трейдеры, фирмы по развитию альтернативных видов топлива, а также транспортировке нефти и битума. После увольнения в запас из Корпуса морской пехоты в 1987 году в ранге майора Сарджент поступил на должность пилота Delta Air Lines, а в 2008 году покинул авиакомпанию, дабы возглавить небольшую судовладельческую фирму, которую он превратил в настоящую международную корпорацию. Г-н Сарджент также основал IOTC - компанию, бесстрашно поставлявшую авиационное топливо американским военным в Ираке через территорию Иордании в то время, как другие подрядчики оказались неспособны выполнить эту задачу. Сарджент успешно справился с этим сложным бизнес-начинанием - и все представители американских властей согласились, что его компания оказала неоценимую услугу по снабжению американских вооружённых сил, невзирая на постоянные атаки на топливные конвои Сарджента со стороны вражеских сил. Гарри Сарджент является уважаемым в США бизнесменом, а также политиком в составе Республиканской партии в своём родном штате Флорида. Он пользуется высокой репутацией в американских правительственных кругах, включая представителей республиканцев в Конгрессе, Белом доме и Кабинете министров, а также в политических и бизнес-кругах по всему миру.

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Патрик Дортон (Patrick Dorton), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., 202-549-7670

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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