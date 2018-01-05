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Новая коллекция Tea Forté's Matcha - наслаждение традиционным чайным ритуалом

Четверг, 04 Января 2018 22:21
Новая коллекция Tea Forté&#039;s Matcha - наслаждение традиционным чайным ритуалом Фото из открытых источников

КОНКОРД (CONCORD), Массачусетс, 28 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Роскошное качество Tea Forté и вкус традиционного японского маття идеально сочетаются в нашем новом наборе Ceremonial Matcha Bowl Set and Matcha Single Steeps®. Лучший способ попробовать собранный летом, выращенный в тени и размолотый жерновами органический чай маття - это традиционная японская чайная церемония «тяною», история которой насчитывает много веков. «Тяною» - это особая ритуальная техника приготовления чая, знаменитая своими медитативными свойствами.

 

«Выпуск коллекции Tea Forte's Matcha отражает наше неизменное стремление к обеспечению здоровья и благоденствия, к раскрытию всех потенциальных преимуществ чая для физического и ментального здоровья людей, - отметил главный исполнительный директор Tea Forté Майкл Гебраэль (Michael Gebrael). -  В дополнение к нашему высококачественному классическому маття мы создали четыре уникальных вкусовых композиции. Чай Single Steeps Matcha в индивидуальной упаковке - идеальное решение для офиса, путешествий и любых других случаев, когда вам хочется побаловать себя чашечкой чая».

 

Ритуальная чайная чаша и бамбуковый венчик ручной работы, а также мерная ложка позволят вам в полной мере насладиться вкусом премиальных кошерных смесей маття, подходящих для веганов и не содержащих глютена. В числе созданных нами композиций представлены:

 

PURE MATCHA - изумителен горячим, тёплым, холодным или в сочетании с молоком.

 

CHOCOLATE MATCHA - оттенки какао и ванили подарят удовольствие и наполнят энергией.

 

COCONUT MATCHA - ноты насыщенного, нежного кокоса придают классическому маття тропический оттенок.

 

GINGER MATCHA - изумрудный маття идеально оттеняет тёплый имбирь.

 

CHAI MATCHA - два классических сорта чая в одном: пряный индийский чай и чистый маття.

 

Кроме ярко выраженного вкуса маття славится своими полезными свойствами. Заваренный зелёный чай содержит антиоксиданты, получить которые можно только в воде, а в случае с маття полезным является весь лист. Наш высококачественный маття выдерживается в тени за много недель до сбора, что повышает уровень хлорофилла и придаёт ему изумрудный оттенок. Tea Forté рада представить этот здоровый напиток новому поколению любителей чая.

 

Приобрести новую коллекцию можно в избранных магазинах и в сети Интернет на веб-сайте teaforte.com по цене от $35.

 

Следите за новостями Tea Forté на @teaforteofficial.

 

О БРЕНДЕ TEA FORTÉ

 

Ритуал заваривания идеальной чашки чая - это не только стремление найти покой и умиротворение в процессе, но и желание насладиться изысканным вкусом напитка. Чайные листья, собранные вручную на лучших плантациях мира, запатентованные пирамидки-пакетики для одноразового заваривания и дизайнерские аксессуары придают утончённости каждой чашке. Сдержанная элегантность Tea Forté вот уже 35 лет является эталоном ежедневного чайного ритуала для ценителей этого благородного напитка. Бренд Tea Forté, продукцию которого можно найти в лучших отелях, ресторанах, курортах и магазинах мира, является эксклюзивным поставщиком чая для James Beard Foundation. Узнайте больше на teaforte.com.

 

Контактная информация для представителей СМИ: Кристи Козак (Christie Kozak)

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., тел. 978.502.5747

 

Tea Forte

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/623287/Tea_Forte_Matcha_Collection.jpg

Логотип - http://mma.prnewswire.com/media/457714/Tea_Forte_Logo.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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