LIKE APP представляет поздравительные видео-стикеры для креативного празднования Нового года

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 29 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Для россиян Новый год - один из самых важных праздников в году. Дабы предоставить российским пользователям больше интересных и креативных способов отпраздновать наступающий 2018 год, разработчики приложения-видеоредактора LIKE представили серию спецэффектов в виде новогодней открытки, позволяющих пользователям создавать очаровательные праздничные видео-посты.

На выбор пользователям представлен ряд стикеров и музыкальных эффектов. «Волшебный замок» - идеальный выбор для пар, желающих запечатлеть романтичные моменты на фоне сверкающего огнями замка, ослепительного чёртового колеса и роскошных фейерверков под звёздным небом; «Волшебная палочка» позволит вам почувствовать себя настоящими феями и чародеями - с её помощью вы сможете зажечь звёзды и фейерверк, а в верхней части экрана появится надпись «С Новым годом!» и ваши пожелания на 2018 год. «Обратный отсчёт с шампанским», «вечеринка с обратным отсчётом», «год в памяти» и другие восхитительные спецэффекты также помогут вам создать прелестный музыкальный видеоролик, отражающий ваш личный стиль.

Кроме того, разработчики LIKE создали новую тему для «Музыкальной магии» - «обратный отсчёт до нового года». «Музыкальная магия» - новейшая функция приложения, позволяющая идентифицировать и классифицировать музыкальные мелодии по большим данным, а также сочетать популярные музыкальные композиции со спецэффектами так, чтобы последние в точности совпадали с ритмом музыки. Эта опция пользуется особой популярностью среди молодых пользователей. Функция «обратный отсчёт до нового года» создаёт ещё более многоплановый адиовизуальный эффект - настоящую революцию для всех пользователей приложения.

И, наконец, разработчики LIKE APP пригласили Ольгу Бузову, Ивана Дрёмина, Марьяну Ро, Катю Клэп,Влада Бумагу, а также других звёзд и икон стиля присоединиться к приложению и поделиться своими моментами празднования нового, 2018-го, года. Хотите увидеть, как знаменитости отмечают Новый год? Загружайте LIKE APP (https://www.like.video/)!

LIKE, созданное компанией BIGO Technology Pte. Ltd., представляет собой приложение для создания коротких видеороликов, доступное на глобальном рынке. Всего за четыре месяца с момента выпуска приложение было загружено 20 миллионов раз в 187 странах земного шара. В ходе недавнего вручения Google Play Awards 2017 LIKE получило три премии в категорях «самое популярное приложение», «лучшее приложение для социальных сетей» и «лучшее развлекательное приложение». Разработчики LIKE делают всё возможное для того, чтобы предоставлять молодым людям по всему земному шару больше увлекательных и креативных способов редактирования видеоматериалов, в стремлении создать крупнейшее сообщество музыкальных видеороликов в мире.

