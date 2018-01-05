Экспериментальная зона развития "Чанчунь-Гирин-Тумен" расширяет свое экономическое влияние

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ЧАНЧУНЬ (CHANGCHUN), Китай, 20 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Являясь важным маршрутом для реализации китайского стратегического плана создания Образцовой зоны развития «Чанчунь-Гирин-Тумен», железнодорожная магистраль, соединяющая Хунчунь в северо-восточной китайской Гирин и российскую станцию Махалино, в первой половине 2017 года продемонстрировала рост грузового потока на уровне 1,66 млн. т, что на 49 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

Международные грузовые составы следуют из Чанчуня, столицы пров. Гирин, в Европу через Маньчжурию - пограничный город в северокитайском автономном районе Внутренняя Монголия. На их пути имеется 80 пунктов погрузки-выгрузки грузов. Магистраль проходит через всю Россию, напрямую соединяя 18 ключевых железнодорожных узлов в шести европейских странах. С момента первого рейса в прошлом году объём грузовых перевозок утроился, а по показателям роста этот маршрут занимает первое место среди всех китайско-европейских грузовых железнодорожных перевозок.

Экспериментальная зона развития «Чанчунь-Гирин-Тумен», создание которой было одобрено китайским правительством ещё в 2009 году, играет важнейшую роль в участии Китая в проектах сотрудничества со странами вдоль течения реки Туманная посредством интеграции процессов развития Чанчуня, Гириня и корейского автономного района Яньбянь. Экспериментальная зона охватывает площадь в 30 000 кв. км и население в размере 7,7 млн. чел.

Целью создания зоны является обеспечение расширенной открытости региона в важных аспектах внутреннего и международного сотрудничества. Зона является ключевым центром поддержки китайско-монгольско-российского экономического коридора в рамках инициативы «Пояс и путь», регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии и демонстрационным районом открытости в северо-восточном Китае.

Маршрут планируемой международной магистрали, начинающейся в Хуньчуне, проходит через Чанчунь, монгольский Чойбалсан и всю территорию России до самой Европы. Магистраль будет соединяться с сухопутным Шёлковым путём. Провинция Гиринь и Хуньчунь, как стартовая точка магистрали, будет соединена и с морским Шёлковым путём посредством российского порта Зарубина и северокорейских портов Нонсон и Чхонджин.

Линия комбинированных грузовых перевозок от Хунчуня в корейский Пусан уже стабильно функционирует. Трансграничная магистраль, соединяющая Хунчунь с южно-китайскими прибрежными городами через порты КНДР, была одобрена и уже осуществляет двусторонние контейнерные перевозки.

Экспериментальная зона успешно расширяет своё экономическое влияние посредством создания различных районов развития.

Экспортно-ориентированная экономика Гирина демонстрирует быстрый рост. Международная логистика, туризм, давальческая переработка сырья и приграничная торговля переживают период активного развития.

В 2016 году объём международной торговли в Гирине достиг 121,7 млрд. юаней, что на 3,8 процентов больше по сравнению с предшествующим годом и на 4,7 процентных пунктов выше по сравнению со среднекитайским уровнем. В первой половине 2017 года объём приграничной торговли увеличился почти в четыре раза, достигнут 70 млн. долл. США.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Сю (Mr. Xu), +86-10-63074558