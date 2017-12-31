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В Гирине появится первый в Китае горнолыжный комплекс мирового класса

Воскресенье, 31 Декабря 2017 09:45
В Гирине появится первый в Китае горнолыжный комплекс мирового класса Фото из открытых источников

БАЙШАНЬ (BAISHAN), Китай, 27 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Город Байшань в северо-восточной китайской провинции Гирин планирует использовать свои уникальные климатические ресурсы для превращения в высококлассный международный центр зимнего туризма путём создания горонолыжного комплекса мирового класса.

 

Байшань, расположенный между 41 и 42 градусами северной долготы - во всемирно признанном «золотом туристическом поясе», - находится в самом «сердце» знаменитого плоскогорья Чанбайшань. Здесь действует первый в Китае полноценный центр лесного туризма - более 84,1 процентов территории района покрыты лесами. Благодаря умеренному континентальному муссонному климату этой северной провинции, мороз здесь отсутствует всего 90-120 дней в году, а среднегодовая сумма снежных осадков составляет 400 миллиметров. Долгая зима и обилие роскошных снежных покровов создают первоклассные условия для горнолыжного спорта, вполне сравнимые с альпийскими курортами.

 

В Чанбайшане имеются многочисленные высококлассные отели и профессиональная горнолыжная инфраструктура. На сегодняшний день, два горнолыжных комплекса мирового класса уверенными темпами развиваются в отраслевые кластеры с отелями ведущих международных марок. Международный комплекс Changbai Mountains International Holiday Resort, на создание которого было потрачено 23 млрд. юаней КНР, с 2012 года принял миллион туристов, а наибольший суточный показатель числа гостей превысил 6 000 человек. Changbaishan Luneng Resort, инвестиции в который составили 11,2 млрд. юаней, за первый зимний сезон с момента открытия в декабре 2016 года принял 30 000 туристов. В этом году правительство Байшаня инвестировало свыше 60 млрд. юаней в 44 туристических проекта, 15 из которых получили более чем миллиардные капиталовложения. 

 

Кроме снега и льда гостей Байшаня ждут термальные источники, удивительные пейзажи, создаваемые инеем, приграничный туризм и уникальные народные традиции. Качество воды в здешних горячих источниках намного превышает мировые стандарты. Национальный лесной заповедник Лушуйхэ, снежная деревня Сунлин в Линьцзяне и деревушка с бревенчатыми домиками Цзиньцзян также привлекают туристов своими уникальными традициями и культурой, самобытной кухней и увлекательными активностями - дрифтингом, охотой и другими зимними развлечениями.

 

Используя в качестве основы свой потенциал в сфере зимнего туризма и спорта, власти города Байшань планируют на протяжении следующих трёх лет увеличить количество горнолыжных курортов до 20 и обустроить снежное пространство площадью свыше 100 га, открыть один крытый горнолыжный центр, около 50 открытых ледовых катков различных уровней, 12 туристических центров снега и льда и 10 туристических деревень, способных разместить 50 000 гостей. Руководство региона хочет привлекать сюда три миллиона туристов в год.

 

Город активно продвигает развитие транспортной инфраструктуры, включающей пять автомагистралей, две высокоскоростные железнодорожные линии и три аэропорта. С момента открытия в 2008 году в Международном аэропорту «Чанбайшань» были открыты воздушные маршруты более чем в 20 городов, включая Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. На данный момент идёт строительство городского аэропорта Чанбай. В эксплуатацию уже введены две из трёх автомагистралей. Курсирование высокоскоростных железнодорожных составов планируется начать в 2021 году.

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Сю (Mr. Xu), тел.: +86-10-6307-4558

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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