Новый украшенный изображениями панды состав для перевозки грузов из Чэнду в Европу продвигает туристический имидж Сычуаня

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ЧЭНДУ (CHENGDU), Китай, 26 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- По состоянию на 4 декабря 2017 года из международного железнодорожного порта Чэнду в 11 городов Европы было отправлено уже 777 составов. Двумя самыми популярными пунками назначения стали чешская Прага и голландский Тилбург. Среди всех китайских городов, включённых в план создания Китайско-европейского железнодорожного экспресса, Чэнду, являющийся точкой отправления или окончания пути, на сегодняшний день демонстрирует самые большие объёмы трафика - на долю сычуаньской столицы приходится почти треть всех рейсов, осуществляемых в рамках упомянутого плана. 15 декабря 2017 года в 10:00 по местному времени на территории Современной логистической и торговой зоны в районе Цинбайцзян состоялась церемония запуска туристической промоушн-кампании китайско-европейской железнодорожной магистрали (экспресса Сычуань-Европа) под названием «Больше, чем панды». Мероприятие, организованное Комитетом по развитию туризма пров. Сычуань совместно с Городским портово-логистическим управлением Чэнду, имело своей целью оказать поддержку китайской инициативе «Один пояс, один путь», создать синергию с предстоящим Годом китайско-европейского туризма-2018 и открыть двери для новых беспрецедентных возможностей развития туристического сектора провинции.

Представленный в ходе церемонии грузовой железнодорожный состав, оформленный в тематике панды, привлёк обширное внимание гостей мероприятия. Все компоненты состава - от локомотива до отдельных отсеков, - украшены стилизованными изображениями панды, многие из которых подчёркивают наивное очарование, которым славится это легендарное животное. Панды изображены в самых разных позах - бегущими, сидящими, лежащими на животе и спине. Красочный состав представляет возможности сотрудничества между туристическими властями провинции Сычуань и обслуживающей компанией экспресс-линии Чэнду-Европа, демонстрируя и подчёркивая уникальные характеристики западно-китайской провинции как передового туристического направления, привлекающего туристов из всех уголков земного шара. «Прекрасный Китай - больше, чем панды» - крупномасштабная глобальная маркетинговая кампания, организуемая Национальным туристическим управлением КНР и проводимая Комитетом по вопросам развития туризма пров. Сычуань, - успешно проходит в самых различных странах мира. Грузовой состав, украшенный изображениями панды, представляет собой новейшее начинание властей Сычуаня в продвижении туристического имиджа провинции. Комитет по вопросам развития туризма пров. Сычуань проводит переговоры с другими станциями по маршруту, дабы расширить текущий перечень пунктов остановки состава с целью популяризации провинции как туристического направления и успешного проведения маркетинговых кампаний.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/622473/Sichuan_Provicial_Tourism_Committee.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Дэн Иньин (Deng Yinying), +86-157-6006-6199, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.