Передовой производитель роботов-пылесосов ILIFE открывает магазин на российской платформе Tmall, расширяя своё присутствие на международных рынках

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 26 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Ведущий производитель роботов-пылесосов, компания ILIFE открыла онлайн-магазин на недавно представленной российской версии Tmall - платформе электронной коммерции B2C, принадлежащей китайскому гиганту Интернет-торговли Alibaba Group. В магазине, открывшемся 24 декабря 2017 г., представлены две новых модели - ILIFE V50 и ILIFE V55. Выход компании на российскую платформу электронной коммерции в преддверии открытия фирменного магазина на площадке онлайн-торговли AliExpress знаменует очередной шаг на пути ILIFE в расширению своего присутствия на зарубежных рынках. В сотрудничестве с Tmall компания стремится предоставить большему числу потребителей по всему миру недорогие роботизированные пылесосы, помогающие упростить процесс домашней уборки.

ILIFE уже удалось достичь значительных объёмов продаж своей продукции русскоговорящим клиентам на площадке AliExpress. С момента презентации продукции компании в ряде новых стран, включая Россию, Беларусь и Украину, показатели продаж ILIFE резко возросли. Роботы-пылесосы ILIFE получают высокие оценки от российских покупателей. В ходе недавнего фестиваля шоппинга AliExpress 11.11 компания продемонстрировала великолепные результаты и вышла на первое место по показателям продаж в своей категории.

Две новых модели, представленных на Tmall, оснащаются двумя режимами, позволяющими не только осуществлять сухую уборку, но и мыть пол. ILIFE V55 имеет режимы сухой и влажной уборке, повышающие общую эффективность устройства. Функция ElectroWall даёт возможность убирать только заранее заданные помещения и зоны. Аккумулятор, способный держать заряд до 120 минут, позволяет V55 без проблем осуществлять уборку всего дома. Кроме того, функции уборки по графику, автозарядки и избегания препятствий помогают сократить число ручных процессов и обеспечивают повышенное удобство в эксплуатации робота.

Благодаря наличию режимов сухой и влажной уборки, ILIFE V50 успешно справляется с мокрыми пятнами и устраняет всю пыль. Способность устройства работать без перезарядки в течение 120 минут позволяет V50 без остановки обрабатывать значительную площадь. Модель V50 также оснащена функциями уборки по графику, автозарядки и избегания препятствий.

В дополнение к запуску двух новых моделей на российской площадке Tmall ILIFE планирует с помощью обеих платформ электронной коммерции предоставлять клиентам по всему миру ещё больше высокотехнологичных, качественных и доступных роботов-пылесосов.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Анна Ян (Anna Yang)

+86-156-9245-6732

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