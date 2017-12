Centinel Spine завершает приобретение активов prodisc

Фото из открытых источников

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 22 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания Centinel Spine, LLC (CS) сообщает о завершении процесса приобретения активов портфеля prodisc® Total Disc Replacement у DePuy Synthes Products, Inc. Линейка продуктов prodisc представляет собой серию средств полной замены межпозвоночного диска (TDR) с давнейшей историей практического применения по всему миру. В портфель prodisc® входят prodisc® C и prodisc® L в США, а также tprodisc® VIVO, prodisc® NOVA, prodisc® C, prodisc® L, prodisc® O и DISCOVER™ Cervical за пределами Соединённых Штатов Америки.

Это приобретение дополняет существующий ассортимент спинальных имплантатов Centinel Spine, разработанных на базе передовых технологий для поддержки переднего столба позвоночника от шейного до поясничного отдела. В портфеле компании уже представлены линейки STALIF C®, STALIF C-Ti™, MIDLINE II™, MIDLINE II-Ti™, STALIF L™, а также дополнительные продукты ACTILIF™ Cervical Cage TRANSOM™ Plate и ALTOS® PCT.

Centinel Spine, пионер технологий No-Profile® и Integrated Interbody™, располагает 30-летней историей создания интегрированных амбоцепторных устройств для стандартных протоколов лечения пациентов с дегенеративными поражениями межпозвоночных дисков. Centinel Spine планирует использовать свой опыт клинической работы, соблюдения регуляторных требований и разработки инновационных продуктов для повышения уровня признания отраслью и расширения практического применения цельных дисков по всему миру.

«Эта сделка символизирует новый шаг на пути к реализации основной миссии Centinel Spine, заключающейся в создании передовой мировой компании в сфере лечения спинальных заболеваний посредством фронтального доступа к позвоночнику с помощью широчайшего портфеля технологических платформ», - отметил Джон Вискоглиози (John J. Viscogliosi), президент и главный исполнительный директор Centinel Spine.

Дабы предоставить полную картину для понимания важности сделки, следует отметить, что Viscogliosi Brothers, LLC, основной инвестор Centinel Spine являлась основателем Spine Solutions, Inc. - компании, инициировавшей исходные исследования IDE для вывода prodisc на рынок США.

Компания также провела раунд долевого и заёмного финансирования для осуществления данной сделки и предоставления рабочего капитала. Единоличным агентом по размещению ценных бумаг Centinel Spine выступила фирма Piper Jaffray & Co.

О компании Centinel Spine, LLC.

Centinel Spine, LLC. - частная компания-разработчик спинальных устройств, специализирующаяся на создании и коммерциализации No- Profile - интегрированных амбоцепторных технологий. Для получения дополнительной информации о продуктах и технологиях Centinel Spine посетите веб-сайт компании www.CentinelSpine.com.

Компания начала свою деятельность в августе 2008 года в результате сделки слияния и поглощения двух новаторских разработчиков медицинских устройств: Raymedica LLC и Surgicraft LTD. На сегодняшний день Centinel Spine продолжает следовать духу новаторства двух исходных компаний и работает над реализацией свой корпоративной миссии создания передовой франшизы средств поддержки переднего столба позвоночника, предоставляющей элегантные в своей простоте имплантаты и инструменты, не затрагивающие ткани и обеспечивающие превосходные клинические результаты.

Centinel Spine получила своё название от словосочетания «Sentinel Sign» (сигнальная метка) – радиографического подтверждения успешного слияния передней части амбоцепторного устройства.

