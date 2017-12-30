Цугшпитце: Новая канатная дорога с рекордными характеристиками к самой высокой точке Германии

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ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН, Германия, December 21, 2017/PRNewswire/ -- Первый рейс этого фуникулера, намеченный на 21 декабря 2017 года, знаменует собой начало новой эры ― той, в которой ультрасовременная канатная дорога Zugspitze будет обеспечивать быструю доставку пассажиров к самой высокой точке страны с непревзойденным комфортом.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/619774/Garmisch_Partenkirchen_cable_car.jpg )

Для реализации этого превосходного проекта потребовалось в общей сложности шесть лет проектно-строительных работ, временами осуществляемых в сложнейших погодных условиях на высоте около 3000 метров над уровнем моря, результат которых трудно переоценить не только для эксплуатирующей компании Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG, но в целом и для всего региона, одним ключевых секторов которого является туризм.

Одной из причин замены старой канатной дороги явилось постоянно растущее число посетителей Цугшпитце, составляющее около полумиллиона в год.

В будущем две полностью остекленные кабины большой вместимости будут доставлять к вершине до 580 пассажиров в час, что позволит окончательно избавиться от очередей. Отличительными характеристиками данного маршрута являются самая высокая в мире стальная опора подвесной канатной дороги (127 метров), самый большой в мире перепад высот за одну секцию (1945 метров) и самый длинный в мире безопорный пролет (3213 метров). Пассажиры канатной дороги смогут лично оценить все эти три рекорда, одновременно наслаждаясь панорамными видами на живописное озеро Айбзее, горный массив Ваксенштайн и вершину Альпшпитце, которые способны разжечь их аппетиты и сподвигнуть на предстоящие восхождения.

Встроенные оконные обогреватели обеспечивают беспрепятственный обзор даже в плохую погоду и видимость до Мюнхена в ясные дни. Обе кабины имеют привлекательный внешний вид за счет своего элегантного и строгого дизайна.

Находясь на вершине самой высокой горы в Германии, посетители могут насладиться уникальными панорамными видами на более чем 400 альпийских вершин, расположенных в четырех различных странах, а также целым рядом круглогодичных развлечений.

Контакты для прессы:

Verena Lothes (Ферена Лотхес)

+49-8821-797-914

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Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/619774/Garmisch_Partenkirchen_cable_car.jpg

Source:

Garmisch-Partenkirchen