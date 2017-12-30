World Religion News: Существует ли проблема притеснения религиозных меньшинств в Турции?

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САНТА-МОНИКА, шт. Калифорния, December 22, 2017/PRNewswire/ -- В своей новой статье журналист World Religion News Грегори Мэтью (Grégory Mathieu) поднимает вопросы взаимоотношений между Греческим Православным Патриархатом в Стамбуле и его турецкими содержателями, истории их взаимодействия, его текущего состояния и перспектив устойчивого развития этой структуры в будущем.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/622572/World_Religion_News.jpg )

Полную версию этой статьи, опубликованной 21 декабря, можно найти по этой ссылке: http://www.worldreligionnews.com/religion-news/turkey-oppress-religious-minorities

Автор напоминает о том, что предшествовало текущему состоянию дел между Фенером (историческим районом Стамбула, где располагается резиденция константинопольского патриарха) и турецким правительством. В ходе подготовки Лозаннского мирного договора 1923 года турецкая сторона предлагала переместить резиденцию греческого патриарха на Святую гору Афон в Греции, но это предложение было жестко отвергнуто патриархатом, выступавшим за ее сохранение в Стамбуле. Взамен Патриарх согласился полностью отстраниться от политической жизни, сосредоточившись исключительно на обеспечении духовного руководства оставшимися в Турции православными христианами.

Однако, по словам автора, в настоящее время это не так, и фактически указанная договоренность не соблюдается уже много лет. В статье приводится впечатляющий список выдающихся политиков, которые встречаются с Патриархом и его окружением, иногда на регулярной основе, в связи с чем становится очевидно, что ни один географический объект и ни одна политическая тема не выпадают из сферы интересов Фенера. Кроме того, многие из этих интересов не соответствуют, если не вредят интересам турецких содержателей патриаршей резиденции, ― отмечает автор, ― что прямо противоречит духу и букве первоначального соглашения.

Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/622572/World_Religion_News.jpg

Source:

World Religion News

Grégory Mathieu (Грегори Мэтью), World Religion News, эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , телефон: +1.4806242599, факс: +1.4806242598