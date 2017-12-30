eBaoTech анонсирует глобальный запуск eBaoCloud InsureMO

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ШАНХАЙ (SHANGHAI), 22 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания eBaoTech Corporation, ведущий мировой поставщик цифровых страховых решений, сообщила о глобальном запуске eBaoCloud® InsureMO™ (Страховой мидл-офис) после успешного внедрения в Китае и на нескольких других рынках Азиатско-тихоокеанского региона и Европы.

eBaoCloud® InsureMO™ предоставляет открытую API-платформу для ускоренного создания инноваций и обеспечения расширенного сетевого взаимодействия, ориентированную на всех участников экосистемы цифрового страхования и позволяющую устанавливать связь между различными каналами, бизнес-сценариями и традиционными системами страховых компаний. Основные свойства платформы включают:

самый гибкий модуль и микросервисы для продаж страховых продуктов, обслуживания клиентов и обработки страховых исков: в основе решения eBaoCloud InsureMO лежит многолетний опыт работы базовой страховой системы в 40 странах мира. Решение уже содержит и в дальнейшем будет дополнять и оптимизировать базовые API для страховой экосистемы, удовлетворяя потребности наступающей цифровой эпохи в скорости и контроле затрат

Поддержка и возможность объединения основных страховых продуктов: От традиционного страхования жизни, здоровья и имущества до контекстуальных или основанных на определённых сценариях микро- и даже наностраховых продуктов - мидл-офис позволяет с лёгкостью корректировать и объединять любые страховые продукты, преодолевая все ранее недостижимые "барьеры"

Встроенные облачные и микросервисы: решение полностью переписано на базе Интернет- или облачной архитектуры в формате "pure play", обеспечивая гибкость, сравнимую с сетевыми компаниями мирового класса для обработки массивных объёмов данных и обеспечения высокой скорости работы

Платформа как услуга (PaaS): как в формате публичного, так и частного облака, с мощной девелоперской поддержкой и контролем доступа посредством eBaoCloud Container, а также с беспроблемной интеграцией в традиционные базовые системы

С момента первого запуска в 2015 году в Китае и на нескольких других экспериментальных рынках в Азиатско-тихоокеанском регионе и Европе eBaoCloud InsureMO продемонстрировала значительный успех во всех сценариях внедрения у ключевых игроков экосистемы цифрового страхования. Около 100 арендаторов уже продали свыше 1 000 страховых продуктов через eBao Cloud. В число таких арендаторов входят ведущие страховые компании, независимые брокеры, располагающие базой из более чем 20 тыс. агентов по страхованию жизни, передовые автомобильные дилеры, продающие свыше 2 млн. страховых полисов в год, ведущие Интернет-порталы и сайты электронной коммерции, а также самые многообещающие стартапы отрасли страховых технологий. На фоне этого успеха eBaoTech делает следующий шаг к запуску eBaoCloud InsureMO в мировом сообществе цифрового страхования.

Вуди Мо (Woody Mo), главный исполнительный директор eBaoTech Corporation, добавил: "Цифровое страхование - это, прежде всего, сетевое страхование. Традиционные пути внедрения современных технологий в страховой отрасли характеризуются недостаточной быстротой и чрезмерной дороговизной. Большинство базовых систем в страховых компаниях давно устарели. Изменение таких систем требует больших временных и капитальных вложений. eBaoCloud InsureMO предоставляет своеобразный акселератор для продвижения цифрового мира практически в режиме реального времени и одновременной поддержки постепенной трансформации базовых систем. Мы ищем партнёров по всему миру для совместной работы над усовершенствованием eBaoCloud InsureMO в целях претворения идеи сетевого и инклюзивного страхования в реальности. С помощью InsureMO мы можем застраховать больше рисков!"

Для получения дополнительной информации о InsureMO обращайтесь к нашим региональным представителям https://www.ebaotech.com/contact-us/worldwide-offices или пишите по адресу электронной почты Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

О решении eBao Cloud

eBao Cloud - это семейство продуктов PaaS и SaaS на базе технологий 4G-страхования (встроенных облачных и микросервисов). eBao Cloud - платформа для предоставления услуг и обеспечения сетевого взаимодействия для страховщиков, традиционных каналов, новых объединённых партнёров и финансово-технологических компаний. eBao Cloud позволяет осуществлять запуск продуктов практически в режиме реального времени по различным каналам, включая процессы продаж, исполнения, предоставления сервисов, обработки страховых исков, выплат и т.д.

О компании eBaoTech Corporation

Миссия eBaoTech заключается в "упрощении страхования". С момента основания в 2000 году и создания революционных технологий 3G-страхования - страховой системы на базе Java, - компания eBaoTech в очередной раз возглавила отрасль в её переходе к технологиям 4G, в основе которых лежат встроенные облачные и микросервисы. Два основных направления деятельности eBaoTech - это eBao Cloud и eBao Software. eBao Cloud представляет собой открытую API-платформу, предоставляющую реальные сетевые возможности и средства реализации сервисов для страховщиков, традиционных каналов, объединённых партнёров и стартапов финансово-технологической отрасли. eBao Software включает, главным образом, наборы инструментов базовой системы для страхования жизни, здоровья, имущества и перестрахования. Больше информации - на www.ebaotech.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/622480/eBaoCloud.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Фьона Чжан (Fiona Zhang), +86-21-6140-7777-3003, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.