Компания JA Solar в 2017 году поставила в Индию модули YTD общей мощностью 1 ГВт

Фото из открытых источников

ПЕКИН (BEIJING), 22 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Holdings Co., Ltd. («JA Solar»), один из крупнейших мировых производителей высокоэффективных продуктов на основе солнечной энергии, сегодня сообщила, что по имеющимся на текущий момент данным в 2017 году объём поставок модулей в Индию достиг 1 ГВт. Являясь вторым по величине производителем продукции на базе солнечной энергии, на долю которого приходится 10% всего индийского рынка, компания JA Solar за последние два года продемонстрировала высочайшие темпы роста в регионе.

Модули общей мощностью 1 ГВт способны генерировать около 1,7 млрд. кВтч электроэнергии, что позволит сокращать вредные углеродные выбросы на 1,47 млн. т в год. Этот факт также символизирует достижение знакового этапа в продвижении развития инновационной энергетики в стране. С момента первой поставки модулей в Индию в 2011 году JA Solar удалось быстро расширить своё присутствие в регионе путём установления стратегических партнёрств с местными застройщиками, генподрядчиками, независимыми энергетическими компаниями и другими важными партнёрами. Компания уверена, что превосходное качество и высокая надёжность её модулей в сочетании со стабильными финансовыми позициями и обширной глобальной сетью продаж и послепродажного обслуживания позволят ей и дальше наращивать масштабы признания рынком и завоёвывать высокую репутацию у клиентов.

Компания достигает столь высоких показателей качества благодаря использованию современных производственных линий и научно-исследовательских лабораторий. К примеру, JA Solar является первой в мире компанией, внедрившей технологию двойной печати на всех своих первоклассных линиях по масштабному производству элементов. Компании удалось обеспечить 100% массовое производство PID-стойких элементов и дважды-85 анти-PID для всех своих модулей. Кроме того, лучшие на рынке компоненты позволяют модулям компании проходить тесты на долгосрочную надёжность и стойкость к воздействию окружающей среды. Модули JA Solar демонстрируют превосходные показатели производительности в жёстких условиях эксплуатации, которыми характеризуется индийский рынок.

«Индия постепенно превращается в крупнейший мировой рынок для фотоэлектрической продукции, и компания JA Solar занимает прекрасные позиции для дальнейшего расширения своего присутствия в регионе. Мы продолжаем концентрировать наши усилия на создании инноваций в сфере PV-технологий с целью повышения эффективности модулей и отдельных элементов. Мы уверены, что это позволит нам и дальше предоставлять клиентам высоконадёжные модули и превосходный сервис», - отметил г-н Цзинь Баофан (Baofang Jin), глава правления и главный исполнительный директор JA Solar.

JA Solar является ведущим мировым производителем кремниевых пластин, элементов и модулей, используемых в фотоэлектрических системах. Ожидается, что к концу 2017 года производственная мощность компании в каждой из этих категорий достигнет 3 ГВт, 6,5 ГВт и 7 ГВт соответственно. С момента основания в 2005 году компания осуществила поставки продукции совокупной мощностью свыше 25 ГВт. Предприятие осуществляет свою деятельность в более чем 100 странах мира.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сунь Сяожуй (Xiaorui Sun), +86-10-6361-1888 x1698, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.