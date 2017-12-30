Boeing и Embraer подтвердили факт переговоров о возможном слиянии

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ЧИКАГО (CHICAGO) и САН-ПАУЛУ (SAO PAULO), 21 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Компании Boeing Company (код NYSE: BA) и Embraer (код BM и FBOVESPA: EMBR3, код NYSE: ERJ) сегодня подтвердили факт проведения переговоров о потенциальном слиянии, конкретные условия которого по-прежнему находятся в процессе обсуждения.

Компании не гарантируют заключения сделки по результатам ведущихся переговоров. Boeing м Embraer не планируют давать дополнительных комментариев относительно хода обсуждения.

Любые сделки подлежат одобрению бразильского правительства и регуляторных органов, советов директоров обеих компаний и акционеров Embraer.

Прогностические заявления подвержены рискам и фактам неопределённости

Некоторые заявления, содержащиеся в данном пресс-релизе, являются прогностическими. Часто, но не всегда, подобные заявления можно идентифицировать по использованию таких слов, как «планировать», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», «предполагать» или «полагать», любых вариаций таких слов и выражений, а также утверждений о «возможном», «перспективном», «вероятном» или ином характере определённых действий, событий и условий. Прогностические заявления по своей сути относятся к явлениям или событиям, которые в различной степени, являются неопределёнными. Многие риски и прочие факторы неопределённости, зачастую возникающие по независящим от нас причинам, могут приводить к значительному отличию фактических результатов от изложенных в прогностических заявлениях. К таким факторам, в дополнение к описанным в ранее в отчётах Boeing и Embraer, подаваемых в комиссию SEC, и упомянутым в данном пресс-релизе, относятся любые риски, связанные с потенциальным стратегическим сотрудничеством. Boeing и Embraer не гарантируют достоверность и объективность таких прогностических заявлений. Читателям рекомендуется воздержаться от чрезмерного доверия к прогностическим заявлениям, актуальным только на данный момент. Boeing и Embraer отрицают любые намерения или обязательства в отношении обновления или пересмотра прогностических заявлений по результатам получения новой информации, возникновения будущих обстоятельств или событий или по каким-либо иным причинам за исключением случаев, когда такого пересмотра или обновления требуют нормы действующего законодательства. Рекомендуем следить за дальнейшими публикациями и открытыми заявлениями Boeing и Embraer по сопутствующим вопросам, а также за отчётами, подаваемыми компаниями комиссии SEC.

Контактная информация:

Boeing Company

Фил Мьюссер (Phil Musser)

Старший вице-президент по вопросам коммуникаций

Моб. тел.: 312-241-6683

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Boeing Communications

раб. тел.: +1 312-544-2002

Embraer

Нельсон Сальгадо (Nelson Salgado)

Старший вице-президент по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям

Моб. тел.: +55 11 3 841 6085

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