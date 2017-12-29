Nuctech открывает новый филиал в Нидерландах для создания международного центра инноваций

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РОТТЕРДАМ (ROTTERDAM), Нидерланды, 21 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания Nuctech, ведущий мировой поставщик продуктов и решений для обеспечения безопасности, недавно провела в голландском Роттердаме официальную церемонию, в ходе которой объявила об открытии нового филиала, который станет международным центром инноваций. «Мы надеемся на расширение коммуникации с нашими мировыми коллегами и планируем достичь прогресса в отрасли, а также поддержать реализацию инициативы «Пояс и путь»», - отметил президент Nuctech Чэнь Чжицян.

В рамках церемонии, на которой присутствовали свыше 100 представителей Голландии и других европейских стран, компания продемонстрировала ряд новейших продуктов и сервисов. Участники мероприятия обменялись идеями и мнениями о применении передовых технологий - таких как ИИ и большие данные, - а также об изменениях, которые они способны привнести в процесс развития отрасли.

«Наши европейские клиенты разделяют мнение Nuctech, что наука и технологии способны содействовать социальному развитию. Мы уверены, что дух истинного мастерства позволяет создавать продукты более высокого качества и позволяет нам стремиться к инновациям. Поэтому деятельность нашего филиала в Нидерландах будет направлена на создание платформы для технологических инноваций, международного маркетинга и послепродажного обслуживания с целью предоставления высококачественного сервиса нашим клиентам по всему миру». Г-н Чэнь Чжицзян добавил: «Мы стремимся создавать открытый механизм взаимной выгоды и взаимного обучения в тесном сотрудничестве с европейскими клиентами, организациями, вузами и предприятиями, дабы совместными усилиями строить светлое будущее».

Мэр Роттердама поприветствовал новый филиал Nuctech в Нидерландах. В ходе церемонии он отметил, что мир становится все опаснее, а компании вроде Nuctech могут решить эту проблему с помощью технологических инноваций и внести свой вклад в создание безопасного общества.

О компании:

Основанная в 1997 году компания Nuctech разработала свыше 200 видов продукции для обеспечения безопасности, включая системы инспекции грузов/транспортных средств, почтовых отправлений/багажа и человеческого тела, детекторы взрывчатых и наркотических веществ, средства инспекции жидкостей, мониторы радиоактивных материалов и т.д. Извлекая максимальную выгоду из основных конкурентных преимуществ технических инноваций, Nuctech владеет всеми правами интеллектуальной собственности на ключевые технологии в сферах компьютерной томографии (КТ), рентгеновской визуализации, обнаружения следов взрывчатых и наркотических веществ и мониторинга радиоактивных материалов. На сегодняшний день Nuctech располагает производственными базами в Китае, Европе и Латинской Америке, предоставляя современные технологии, первоклассные продукты и интегрированные решения клиентам в более чем 150 странах и регионах по всему земному шару.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лу Линьнань (Lingnan Lu), +86-138-1162-1082; Чэн Вэй (Wei Cheng), +86-138-1071-2545