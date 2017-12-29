InstaForex и команда Dragon Racing объявили о продлении своего спонсорского контракта на четвертый сезон гоночной серии Формула-Е, где гонщики выступают на автомобилях с электрическими двигателями

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LIMASSOL, Кипр, December 28, 2017/PRNewswire/ -- Напомним, сотрудничество началось в 2015 году, когда символика ИнстаФорекс впервые была размещена на болидах Dragon Racing на первой в истории Формулы-Е гонке в Москве. Наиболее яркими событиями за период нашего партнерства стали победы Жерома Д'Амброзио в Берлине и Мексике, при этом, гонщики команды еще не раз поднимались на призовой пьедестал.

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Директор по развитию компании Павел Шкапенко отметил: "Продление официального спонсорского контракта подразумевает не только имиджевую составляющую, которая включает в себя брендирование болидов и форм спортсменов логотипами брокера. ИнстаФорекс разделяет стремление Формулы-Е в целом и Dragon Racing в частности к развитию и продвижению новых технологий, проявляя заботу об окружающей среде. Мы желаем Dragon Racing всего наилучшего и фантастических успехов в новом сезоне!"

Джей Пенске, владелец и президент Dragon Racing, заявил: "Dragon Racing рада снова приветствовать InstaForex в четвертом сезоне. Их постоянная поддержка и общие ценности помогли нам создать отличное партнерство, которое, я уверен, будет продолжаться многие годы.

О Dragon Racing

Американская гоночная команда была основана Джеем Пенске после многочисленных успешных выступлений на чемпионате IndyCar в США. В 2014 году команда Dragon Racing стала одним из лидеров в серии гонок FIA "Формула-Е" на полностью электрических болидах.

Девиз команды Dragon Racing - латинская фраза "E Pluribus Unum", что означает "Из многих - единое".

Об ИнстаФорекс

ИнстаФорекс - это международный ECN-брокер, работающий на рынке с 2007 года. Сегодня компании доверяет более чем 7 млн. трейдеров, а число представительств превысило 265 по всему миру.

Такие результаты не были бы возможными, без высокого качества услуг, а также передовых технологий, лучших Форекс-сервисов (ПАММ и ForexCopy) и широких возможностей для эффективной торговли клиентам компании. ИнстаФорекс предоставляет более 300 всевозможных торговых инструментов, выход на валютные и фондовые биржи, большой информационный ресурс обучающей, аналитической информации и финансовой литературы.

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http://mma.prnewswire.com/media/623077/InstaForex_Logo.jpg

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InstaForex

Nadezhda Zuevich, +7-981-45-800-85