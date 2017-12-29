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Hawtai Motor расширяет своё мировое присутствие в целях поддержки китайской инициативы «Пояс и путь»

Четверг, 28 Декабря 2017 21:59
Hawtai Motor расширяет своё мировое присутствие в целях поддержки китайской инициативы «Пояс и путь» Фото из открытых источников

ПЕКИН (BEIJING), 20 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Hawtai Motor, независимый автомобильный бренд и представитель других автопроизводителей в Китае, недавно вывел свою стратегию международного развития на новый уровень в стремлении поддержать реализацию инициативы «Пояс и путь» («B&R»).

 

Компания Hawtai Motor, пионер китайского сектора паркетных внедорожников, является крупным промышленным конгломератом, специализирующимся на автомобильном производств, располагающим ключевыми энергетическими технологиями и мощной финансовой поддержкой.  Группа с общими активами в размере свыше 48 млрд. юаней (около 7,8 млрд. долл. США) сумела создать бизнес-империю, охватывающую четыре ключевых сегмента: традиционные и электромобили, НИОКР, финансы и умная мобильность.

 

Hawtai Motor является одним из первых независимых автобрендов Китае, открывших свои представительства за пределами внутреннего рынка. С точки зрения НИОКР и инноваций, компания располагает технологическими центрами в немецком Мюнхене, России и американской Кремниевой долине.

 

В аспекте дизайнерских разработок интерьера и экстерьера автомобилей, Hawtai Motor сотрудничает с четырьмя мировыми лидерами, включая британскую HORIBA MIRA и французскую Faurecia.

 

Что же касается двигателей и трансмиссии, компания внедряет самый современный полнофункциональный дизельный двигатель для пассажирских автомобилей от итальянского производителя VM Motori S.p.A. в сочетании с автоматической трансмиссией от немецкой компании ZF Friedrichshafen AG, что делает Hawtai Motor единственным крупным китайским производителем автомобильных силовых установок, владеющим этими ключевыми технологиями.

 

В 2018 году компания отметит свой 18-й день рождения. Глава правления группы Чжан Хунлян (Zhang Hongliang) уже представил план развития компании на ближайшие три года. Hawtai Motor планирует достичь целевого показателя продаж в размере 200 000 единиц в 2018 году, а к 2020 году повысить эту планку с целевым показателем выпуска и продаж автомобилей на уровне 500 000 автомобилей. В планы компании также входит расширение экспорта автомобилей, автомобильных комплектующих, двигателей и коробок передач в более чем 30 стран и регионов мира.

 

Китайский автопроизводитель уже открыл производственные мощности в странах, охватываемых инициативой B&R. В этот портфель входят заводы мелкоузловой сборки (CKD) в России, предприятия среднеузловой сборки (SKD) в Анголе и центры крупноузловой сборки (KD) в Бразилии, Индии, Мексике, Таиланде, Иране, Вьетнаме, Египте, Нигерии, Кении, Южной Африки, Колумбии и на Филиппинах. Готовые автомобили на сегодняшний день поставляются в Австралию, Перу, Чили, Северную Корею и Эфиопию.

 

Примечательно, что Hawtai Motor принимала участие в четвёртом саммите CICA, проходившем в 2014 году в Шанхае, в качестве единственного приглашённого китайского автопроизводителя. В присутствии генерального секретаря КПК КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина компания подписала с российской Derways договор на поставку деталей для крупноузловой сборки 80 000 автомобилей. Общая сумма договора составила 1,1 млрд. долл. США.

 

После внедрения инициативы B&R Hawtai Motor предприняла меры по дальнейшему продвижению свей стратегии в преддверии новой эры технологического прогресса. Автопроизводитель также планирует расширять своё присутствие на мировых рынках с целью создания китайского бренда, обладающего международной конкурентоспособностью.

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Хуан Хэ (Huang He), +86-139-0132-3984, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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