Санья планирует поставить новый рекорд, приняв 18 млн. туристов в 2017 году

САНЬЯ (SANYA), Китай, 19 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- По состоянию на конец ноября 2017 года Санья, популярнейший островной курорт Китая, принял уже 620 000 иностранных туристов, что на 70 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Ожидается, что к концу года тропический город на юге Китая посетят более 18 млн. гостей, тем самым поставив новый рекорд для местного туризма.

Gorgeous skyline of Sanya with modern architecture and tropical scenery.

В дополнение к росту числа туристов увеличивается и количество международных рейсов на Санью - на 64 процента в этом году. Валютные поступления от туризма, в свою очередь, повысились на 131,09 процентов по сравнению с 2016-м.

По словам г-на Фань Му (Fan Mu), директора Комитета по развитию туризма г. Санья, рост числа гостей обусловлен увеличением инвестиций в региональную инфраструктуру и послаблением визовой политики. «Мир открывает для себя Санью, - отметил г-н Фань. - Благодаря удобству транспортного сообщения, роскошным тропическим пейзажам, уникальной местной и интернациональной кухне и богатому культурному наследию, наш город можно по праву назвать настоящим раем, открытым для всех. После внедрения правительством новой политики открытости ещё больше иностранных туристов могут приехать в Санью и познакомиться с чудесами нашего тропического острова».

Преференциальная политика для туристов, посещающих Хайнань, позволяет гражданам 26 стран мира получать 15-дневную визу по прибытии в Санью. При этом организованные группы туристов из некоторых стран могут оставаться на острове даже дольше, а граждане ещё нескольких государств и вовсе могут воспользоваться преимуществами 15-дневного безвизового пребывания:

15-дневная виза по прибытии Япония, Сингапур, Малайзия, Тайланд, Южная Корея,

Филиппины, Индонезия, Германия, Австралия, Италия, Россия,

Швейцария, Швеция, Испания, Нидерланды, США,

Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Франция, Финляндия,

Дания, Норвегия, Украина, Казахстан 21-дневная виза для тургрупп Россия, Южная Корея, Германия 15-дневное безвизовое пребывание Сингапур, Япония, Бруней, Монголия

Продлить туристическую визу на 30 дней возможно путём подачи соответствующей заявки в визовый департамент Управления общественной безопасности г. Санья по ул. Фэнхуан.

О Санье

Единственный тропический город Китая, расположенный непосредственно на побережье, Санья может похвалиться береговой линией протяжённостью в 258 км, 19 заливами и пляжами. Быстро развивающийся островной курорт славится своими природными и культурными богатствами и пользуется популярностью у миллионов туристов, особенно в зимний сезон в Северном полушарии.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт http://en.sanyatour.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Юй Даньдань (Yu Dandan), +86 138-1614-7287, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.