Санья планирует поставить новый рекорд, приняв 18 млн. туристов в 2017 году

САНЬЯ (SANYA), Китай, 19 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- По состоянию на конец ноября 2017 года Санья, популярнейший островной курорт Китая, принял уже 620 000 иностранных туристов, что на 70 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Ожидается, что к концу года тропический город на юге Китая посетят более 18 млн. гостей, тем самым поставив новый рекорд для местного туризма.
Gorgeous skyline of Sanya with modern architecture and tropical scenery.
В дополнение к росту числа туристов увеличивается и количество международных рейсов на Санью - на 64 процента в этом году. Валютные поступления от туризма, в свою очередь, повысились на 131,09 процентов по сравнению с 2016-м.
По словам г-на Фань Му (Fan Mu), директора Комитета по развитию туризма г. Санья, рост числа гостей обусловлен увеличением инвестиций в региональную инфраструктуру и послаблением визовой политики. «Мир открывает для себя Санью, - отметил г-н Фань. - Благодаря удобству транспортного сообщения, роскошным тропическим пейзажам, уникальной местной и интернациональной кухне и богатому культурному наследию, наш город можно по праву назвать настоящим раем, открытым для всех. После внедрения правительством новой политики открытости ещё больше иностранных туристов могут приехать в Санью и познакомиться с чудесами нашего тропического острова».
Преференциальная политика для туристов, посещающих Хайнань, позволяет гражданам 26 стран мира получать 15-дневную визу по прибытии в Санью. При этом организованные группы туристов из некоторых стран могут оставаться на острове даже дольше, а граждане ещё нескольких государств и вовсе могут воспользоваться преимуществами 15-дневного безвизового пребывания:
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15-дневная виза по прибытии
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Япония, Сингапур, Малайзия, Тайланд, Южная Корея,
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21-дневная виза для тургрупп
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Россия, Южная Корея, Германия
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15-дневное безвизовое пребывание
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Сингапур, Япония, Бруней, Монголия
Продлить туристическую визу на 30 дней возможно путём подачи соответствующей заявки в визовый департамент Управления общественной безопасности г. Санья по ул. Фэнхуан.
О Санье
Единственный тропический город Китая, расположенный непосредственно на побережье, Санья может похвалиться береговой линией протяжённостью в 258 км, 19 заливами и пляжами. Быстро развивающийся островной курорт славится своими природными и культурными богатствами и пользуется популярностью у миллионов туристов, особенно в зимний сезон в Северном полушарии.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт http://en.sanyatour.com
Фото - http://mma.prnewswire.com/media/620716/SANYA_Skyline.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Юй Даньдань (Yu Dandan), +86 138-1614-7287, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
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