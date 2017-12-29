ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» поздравляет с Новым годом и Рождеством!

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ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» поздравляет партнеров и клиентов с наступающим Новым годом и Рождеством. В юбилейный для компании год общими усилиями нам удалось реализовать множество интересных проектов.

Уходящий год стал для ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» богатым на события, сыгравшие серьезную роль в дальнейшем развитии предприятия. Проекты реализованы при участии партнерских организаций.

Подошла к завершению программа модернизации производственных мощностей предприятия. В январе 2017 года был введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс новой производственной линии ДСП/ЛДСП, в июле – осуществлен монтаж системы главного конвейера строящегося завода ДСП, к концу года работы по строительству нового производственного участка завершены на 95%. Ввод нового завода в эксплуатацию намечен на начало 2018 года.

Реализация проекта позволит увеличить как объемы выпуска плитной продукции, так и ее номенклатурный ряд, а также начать производство ламинированной ДСтП. Таким образом, суммарная производительность ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» составит 150 тысяч кубометров плиты в год.

В 2017 году ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» реализована масштабная лесовосстановительная кампания. Одними из важнейших направлений деятельности в рамках лесовосстановительных работ стали рубки ухода в молодняках, уход за лесными культурами и высадка сеянцев деревьев хвойных пород. Вся деятельность осуществлялась при участии собственного управления лесного хозяйства.

В декабре 2017 года ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» была пройдена аудиторская проверка цепочки поставок древесного сырья (СОС) и контроля древесины (СW). На основании выводов аудиторов, ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» продлен сертификат по контролируемой древесине (Control Wood) – удостоверяющий, что управление лесным участком и лесопользование на нем соответствует предъявляемым требованиям, а также сертификат цепи поставок (Сhain of Custody - COC certificate), подтверждающий, что продукция изготовлена из законно добытого сырья.

Еще одним важным событием уходящего 2017-го года стал 65-летний юбилей ООО КМДК «СОЮЗ-Центр», который на предприятии торжественно отметили в сентябре. В мероприятии, наряду с сотрудниками компании, приняли участие представители регионального правительства и главы муниципальных образований.

На протяжении всего года осуществлялась активная работа по продвижению продукции компании на внутреннем и международном рынках. Велись кампании по развитию стратегических направлений деятельности ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» – производства домов из клееного бруса (бренд «Доминант») и межкомнатных дверей (бренд «Alleanza doors»). Благодаря этим мерам, значительно расширилась география нашей деятельности и надежность межрегиональных связей.

На новый 2018 год у нас запланировано много интересных событий, благодаря которым наши партнерские отношения станут только крепче! В преддверии приближающегося праздника, мы хотим пожелать вам процветания и финансовой стабильности, профессионального успеха и покорения новых высот на бизнес-олимпе, домашнего уюта и благополучия, новых свершений, здоровья.

С Новым 2018 годом!