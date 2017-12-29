RoboForex (CY) Ltd: следующий этап развития - RoboMarkets

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Европейский брокер RoboForex (CY) Ltd объявляет о проведении ребрендинга и далее продолжит осуществлять профессиональную деятельность под новым именем - RoboMarkets.

Решение о смене названия принято в связи с реализацией стратегических планов по формированию глобального брокера и расширением линейки продуктов компании с использованием новейших технологий и проприетарных разработок, а также предоставлением качественного доступа к финансовым рынкам и улучшением торговых условий для клиентов компании на европейском рынке.

Компания RoboForex (CY) Ltd начала свою деятельность в качестве форекс-брокера с лицензией CySEC №191/13, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. За время работы брокер приобрёл популярность, заслужил достойную репутацию и положительные оценки клиентов, постоянно расширяя доступ к финансовым рынкам, улучшая торговые условия и совершенствуя собственные технологические разработки.

Компания уже давно вышла за рамки обычного форекс-брокера, открыв трейдерам доступ к более чем 8 700 торговым инструментам 7-ми классов рыночных активов. Это удалось реализовать благодаря устоявшейся концепции ведения бизнеса, основанной на принципах клиентоориентированности, предоставления качественных услуг и современных торговых решений. Смена бренда - логическое продолжение взятого курса по расширению бизнеса на европейском рынке.

Константин Рашап, Директор по развитию RoboMarkets в Европе: “Всё это время мы планомерно расширяли список доступных сервисов, а также системно улучшали качество уже имеющихся решений. Сейчас мы предоставляем нашим клиентам выход на большинство финансовых рынков с использованием самых популярных торговых платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5, а также собственных разработок - R Trader, R WebTrader, R MobileTrader. Компания обеспечивает клиентам профессиональные торговые условия и круглосуточную поддержку на 11 языках.

B числе ближайших планов RoboMarkets - расширение торговых возможностей на популярных платформах MetaTrader, активное продвижение собственных продуктов, обновления инвестиционных платформ CopyFX и RAMM, развитие Партнёрской программы и внедрение новых классов доступных для торговли активов. Мы понимаем значимость локального присутствия компании в европейских странах и последовательно расширяем это направление. В 2018 году мы планируем формирование группы компаний RoboMarkets за счет открытия новых Представительств в Центральной и Западной Европе”.