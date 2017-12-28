GAC Motor представит на 2018 NAIAS всю линейку существующих моделей и новые автомобили

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ДЕТРОЙТ (DETROIT), 22 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания GAC Motor, самый быстро развивающийся автопроизводитель, возвращается на Североамериканский автосалон-2018 (NAIAS) в четвёртый раз и планирует представить на выставке всю линейку существующих моделей и последние инновационные разработки. Церемония открытия выставки запланирована на 13:35 15 января 2018 года в Зале В Кобо-центра в Детройте.

В ходе автосалона состоится дебют высококлассного флагманского минивэна GAC Motor, представляющего высочайший уровень независимых НИОКР, нового фирменного седана и концепта электрокара, ориентированного на молодое поколение американцев.

«Нам посчастливилось иметь возможность снова представить новые модели наших автомобилей американским потребителям в рамках этой престижной выставки, собирающей всех ведущих автопроизводителей мира, - отметил Юй Цзюнь (Yu Jun), президент GAC Motor. -

США располагают одной из самых развитых автоиндустрий в мире; американские потребители смогли достичь консенсуса в вопросе обязательных атрибутов качественного авто. Выход на американский рынок является важным шагом для GAC Motor в рамках концепции создания премиальных автомобилей, способных адаптироваться к потребностям глобальных потребителей».

За период с января по ноябрь 2017 года GAC Motor продала свыше 460 000 автомобилей, что на 38,9 процентов больше по сравнению с предшествующим годом, и при поддержке ведущих мировых поставщиков создала сеть продаж и послепродажного обслуживания, охватывающую 14 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, Африки и Северной Америки.

«Делая акцент на независимых и инновационных исследованиях, соблюдая высочайшие международные стандарты качества продукции и создавая систему производства автомобилей мирового класса, мы стремимся стать международным брендом, фундаментом для которого служит развитая производственная база и высокий потенциал НИОКР и маркетинга», - добавил г-н Юй.

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году в качестве дочернего предприятия GAC Group, компания Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. В 2016 году компания продемонстрировала темпы годового роста на уровне 96% - самый высокий показатель среди всех китайских брендов в упомянутом периоде. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции 2017 China Initial Quality StudySM (IQS) GAC Motor пятый год подряд занимает высочайшее место среди китайских брендов. Компания планирует в 2017 году выйти на уровень производства 500 000 автомобилей в год, а к 2020 году достичь показателя в 1 000 000 авто в год.

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Контактная информация для представителей СМИ:

Сьюки Вонг (Sukie Wong)

+86-186-8058-2829

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